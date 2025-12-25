Cette carte montre les départements les plus heureux de France

Une étude de l'Insee a mis en avant le niveau de satisfaction générale dans la vie des Français par département. Vivez-vous dans l'un des territoires les plus heureux ?

L'âge, la santé, la famille ou encore le travail sont tous des facteurs déterminants du bonheur. Le bien-être des individus peut aussi être impacté par leur environnement et donc leur lieu de résidence. Certains départements français, par exemple, apparaissent comme plus propices au bonheur que d'autres.

Une étude de l'Insee, datant de 2022, a cherché à répondre à cette interrogation en analysant la satisfaction générale dans la vie des Français par département. Le niveau moyen de satisfaction à l'échelle nationale a été évalué à 7,36 sur 10 en 2019 contre 7,35 en 2010, date de début de l'étude. La moyenne nationale sur les 10 années est de 7,2. Ce chiffre était généralement plus élevé chez les personnes âgées de moins de 30 ans, en bonne santé, en couple, en emploi, de nationalité française à la naissance, avec un niveau de vie élevé ou encore propriétaires.

Concernant l'environnement, les plus satisfaits vivent dans les communes les plus riches et dans les pôles de grandes aires urbaines ou leurs environs (au moins 200 000 habitants). Le niveau de satisfaction est cependant faible en Ile-de-France, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire et la Provence-Alpes-Côtes d'Azur sont aussi en retrait. Si on cible les départements, le Tarn, la Creuse et l'Allier sont en mauvaise position avec une note de 6,7/10. Le Cher et L'Indre sont tout juste au-dessus avec 0,1 point supplémentaire.

Niveau de satisfaction générale dans la vie © INSEE

A l'inverse, le bonheur est de mise dans l'ouest de la France, spécifiquement en Normandie et dans les Pays de la Loire au niveau régional. On retrouve dans le haut du classement les départements littoraux de l'ouest comme la Manche, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques. Les départements littoraux ont en moyenne un taux de satisfaction plus élevé, et encore plus s'ils sont sur la façade atlantique ou sur la côte nord et non sur la côte méditerranéenne.

Ils sont cependant surpassés par le Gard et le Cantal, qui montent à un niveau de satisfaction de 7,6/10. Le Cantal se distingue par sa nature, ses montagnes mais aussi son faible nombre d'habitants, environ 144 000. Le Gard est bien plus peuplé avec près de 764 000 habitants avec la grande ville de Nîmes et profite d'un climat méditerranéen.

Par ailleurs, en Ile-de-France, l'Essonne se démarque complètement avec un score de 7,4 alors que Paris se situe dans la moyenne avec 7,2. Certains départements de l'est sont aussi bien placés comme le Haut-Rhin, le Doubs, la Haute-Savoie ou encore les Hautes-Alpes.

Si cette étude donne une idée des départements les plus heureux, il ne faut pas oublier que les résultats restent basés sur une tendance statistique et que les critères retenus sont difficilement objectivables scientifiquement, étant essentiellement de l'ordre du ressenti. Certains facteurs de satisfaction ont aussi des effets variables selon les territoires. A Paris, par exemple, le chômage pèse plus sur la satisfaction générale face au coût élevé de la vie.