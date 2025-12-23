Préparez vos mouchoirs : l'un des romans préférés des Français est aussi un film Netflix

Figurant dans la liste des romans préférés des Français établie par France Télévision en 2022, ce best-seller est adapté pour la première fois à l'écran.

Les adaptations de romans en films ou séries ont la côte. Les classiques de la littérature, comme Le comte de Monte-Cristo ou Les Misérables sont régulièrement revisités. Mais des œuvres plus récentes peuvent aussi voir leurs intrigues transposées à l'écran. C'est le cas de celle-ci, qui avait fait partie de la liste des livres préférés des Français.

Après une consultation nationale, France Télévisions et la BBC ont établi, le 15 décembre 2022, le classement des livres favoris des Français. A la 8e place (derrière "Il est grand temps de rallumer les étoiles", "One Piece", "Harry Potter" ou "Le Petit Prince"), se trouve ce roman publié en 2019. Véritable best-seller, il a conquis les lecteurs français avec son histoire bouleversante.

Tout le bleu du ciel (Albin Michel) est un roman de Mélissa da Costa. Il suit l'histoire d'Emile, un jeune homme de 26 ans condamné par un Alzheimer précoce. Il décide de tout plaquer pour entreprendre un ultime voyage avant son décès. Il poste alors une annonce pour trouver un compagnon pour entamer ce dernier périple en camping-car. A sa grande surprise, une inconnue accepte de le suivre.

Salué par la critique et par le public, le roman est un tel succès qu'il a droit à son adaptation à l'écran, réalisée par Maurice Barthélémy. Au casting, les acteurs Hugo Becker et Camille Lou, qui se donnaient déjà la réplique dans la série Je te promets, incarnent les protagonistes. Et que le public prépare déjà les mouchoirs, Tout le bleu du ciel offre la même histoire bouleversante, à l'image du roman qui avait déjà fait pleurer des milliers de lecteurs.

Petite particularité : le film Tout le bleu du ciel a été diffusé sur TF1 le 27 janvier 2025 et mis en ligne simultanément en streaming sur Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent donc toujours en profiter.