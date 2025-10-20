Météo : la pluie est très abondante cette semaine, voici les départements les plus touchés

La semaine commence sous la pluie et ce n'est pas près de s'arrêter. Certains départements subiront d'importants cumuls de précipitations.

La météo a basculé. Le temps s'annonce très pluvieux cette semaine. Dès ce lundi 20 octobre, la pluie est au rendez-vous sur une majeure partie du pays. Selon La Chaine Météo, les perturbations atlantiques font leur retour et elles vont "défiler au rythme d'une par jour sur la France jusqu'à la fin du mois d'octobre". Dans ce climat, les températures matinales repartent toutefois à la hausse.

Mardi, si les orages se calment, une dégradation venue du sud-ouest provoque des averses qui remontent jusqu'aux frontières de l'est. Les trois quarts du pays sont sous la pluie mercredi aussi. A l'extrême sud, des Pyrénées aux bords de la Méditerranée, des éclaircies restent possibles.

Jeudi et vendredi, les précipitations toucheront davantage le nord du pays. Un fort coup de vent les accompagnera jeudi avec des rafales atteignant de 100 à 110 km/h, notamment dans l'ouest. Vendredi, il pourrait un peu moins pleuvoir que les jours précédents, avec une alternance nuages et éclaircies.

© La Chaine météo

Le week-end s'annonce aussi agité sur presque tout le pays. Le vent sera toujours sensible, notamment sur les côtes de la Manche. Une baisse des températures est, par ailleurs, attendue. Elles pourront repasser légèrement en dessous des normales de saison, peinant à dépasser les 15 degrés. La neige sera alors de retour au-dessus de 1200 mètres sur les Alpes et le Jura.

Sur la semaine, les cumuls de pluie pourront aller jusqu'à 120 mm. Les départements les plus touchés sont situés sur le littoral atlantique, et particulièrement côté aquitain. Le Limousin, l'ouest du Massif central, le nord des Alpes, le massif du Jura, le versant lorrain des Vosges seront également copieusement arrosés. La Somme, le Pas-de-Calais et le Finistère seront aussi à surveiller.

Il faudra faire attention aux risques d'inondations ou de débordements des cours d'eau dans ces départements, mais les risques de crues restent limités au vu du temps sec qui a précédé cette période. La prudence est donc de mise en cette première semaine de vacances scolaires. Le temps pourrait finalement se calmer en milieu de semaine prochaine, mais cette estimation est à confirmer.