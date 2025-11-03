Un professeur en arrêt maladie vu à la télévision en train de participer à une émission de divertissement

En arrêt maladie depuis un an, ce professeur d'anglais aurait participé à deux émissions de cuisine télévisées. Une enquête interne a été ouverte.

C'est une information qui paraît tellement ubuesque qu'elle a passé nos frontières. En Allemagne, près de Cologne, dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, un enseignant fait l'objet d'une procédure disciplinaire après avoir participé à deux émissions de cuisine télévisées pendant un arrêt maladie. Une enquête interne a été ouverte par la préfecture régionale.

Les faits ont été rapportés par l'agence de presse allemande dpa. Selon elle, le professeur d'anglais a participé à deux reprises à un divertissement qui passe à la télévision, pendant son interruption d'environ un an. La préfecture régionale de Cologne a confirmé avoir engagé une procédure disciplinaire auprès du média allemand Der Spiegel. Elle aurait au préalable demandé au professeur une déclaration écrite de sa version des faits, ce que l'enseignant a fait par la suite dans les délais impartis.

Sa déclaration a été examinée, la procédure disciplinaire a toutefois été engagée. Des preuves manifestant une "faute" sont néanmoins nécessaires pour que la procédure aille à son terme : le média allemand explique qu'elle peut être classée sans suite si les soupçons de manquement ne sont pas fondés. Il reste à vérifier que l'enseignant ne pouvant pas participer à cette émission compte tenu des son arrêt de travail.

Der Spiegel révèle par ailleurs qu'un rapport intitulé "Situation concernant les maladies de longue durée chez les fonctionnaires de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pointe qu'au sein du ministère de l’Éducation, 745 fonctionnaires sont en arrêt maladie depuis plus de six mois, 582 depuis plus d’un an, 47 depuis plus de trois ans et 14 depuis plus de cinq ans. Parmi ces 1 388 personnes, 772 ont dû consulter un médecin, soit environ 55%.

Quelques légèretés dans les mécanismes de contrôle des arrêts maladies sont pointés du doigt. Franziska Müller-Rech, députée du FDP au parlement régional et cheffe adjointe du groupe parlementaire estime auprès du média que "nous avons enfin besoin d'un système efficace pour vérifier systématiquement l'aptitude au travail des enseignants qui sont en arrêt maladie permanent." Un porte-parole du ministère de l'Éducation avait annoncé que le gouvernement de l'État examinerait comment optimiser la prise en charge des fonctionnaires en arrêt maladie de longue durée.

Une histoire similaire s'est déjà produite en Allemagne. Une professeure d'un lycée professionnel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en arrêt maladie depuis 2009 a continué de recevoir l'intégralité de son salaire pendant toutes ces années. Elle n'aurait jamais été convoquée par un médecin de santé publique. Lorsque sa situation a changé en début d'année, elle a porté plainte, ce qui a permis de révéler l'affaire.

Les arrêts maladie des enseignants sont souvent perçus comme un élément d'abus dans l'Education nationale en Europe et en France. D'après les données de la DGFAP, pourtant, les enseignants français sont moins en arrêt maladie que les autres salariés. En 2019, 2,6% d'entre eux ont été absents au moins un jour pour raison de santé au cours d'une semaine : c'est 50% de moins que les employés du privé et presque 100% de moins que les fonctionnaires territoriaux.