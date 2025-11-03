Météo : une journée digne d'un mois de mai arrive, il va faire beau et chaud

Une masse d'air chaud remonte sur la France cette semaine, avec une journée particulièrement marquée par la douceur à l'échelle nationale. Il fera même jusqu'à 25 à 27 degrés dans certains départements.

Ce lundi 3 novembre, un temps sec a fait son retour sur la majorité de la France suite à l'anticyclone des Açores. Si des nuages persistent au nord, une large moitié sud voit le beau temps dominer. Les nuages sont tenaces à l'ouest mardi. Ailleurs, de belles éclaircies sont attendues et les températures sont à la hausse. Les 15 degrés sont souvent dépassés l'après-midi au nord et dans le sud les 20 degrés sont approchés, voire surpassés notamment près des Pyrénées.

Des averses sont possibles en Bretagne mercredi, mais cette journée sera surtout caractérisée par une grande douceur. Une masse d'air doux d'origine subtropicale remonte sur la France et le vent du sud fait grimper les températures. Elles pourront se placer entre 5 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Les températures seront en moyenne entre 17 et 22 degrés l'après-midi, selon La Chaine Météo.

Elles devraient monter jusqu'à 18 degrés à Paris, 19 à Nantes, 22 à Bordeaux et Perpignan ou encore 24 à Biarritz. "Par effet de foehn, des valeurs entre 25 et 27°C sont envisagées entre le Béarn et la Bigorre", ajoute La Chaine Météo. Il s'agit d'un mécanisme apportant ciel dégagé et douceur lorsqu'un courant aérien rencontre un large relief et que l'air subit une compression qui le réchauffe. On peut alors quasiment parler de chaleur, avec des niveaux dignes d'un mois de juin dans le sud. Dans le nord, ce seront des après-midi tels qu'on peut les connaitre en mai.

© La Chaine météo

Le temps bascule malheureusement jeudi, avec l'arrivée d'une perturbation par l'Atlantique et le recul de l'anticyclone. Elle va traverser une bonne partie du pays. Des pluies faibles devraient toucher le nord, alors que la perturbation sera plus active dans le sud. Dans la nuit déjà, un épisode pluvio-orageux devrait se mettre en place dans le Languedoc, qui pourrait faire face à des cumuls de pluies à surveiller. Il pourrait tomber de 30 à 100 mm de précipitations. Le département le plus exposé serait l'Hérault, selon les modélisations. Cette perturbation pourrait ensuite transiter vers la PACA.

Quelques degrés seront alors perdus, entre 3 et 8 en moyenne, et les températures rejoindront les normales de saison dès vendredi. Le temps devrait rester instable le week-end, avec des averses sur une bonne partie du pays. C'est donc un épisode très court de très beau temps qui nous arrive, comme une étonnante parenthèse dans cet automne déjà bien avancé.