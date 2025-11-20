"J'ai vu son regard se briser !" Un enfant de 4 ans se fait voler son classeur Pokémon, des inconnus émus réagissent

Installé dans le tram avec sa mère, un petit garçon de 4 ans s'est fait voler son précieux classeur Pokémon. Dévasté d'avoir perdu son trésor, le petit garçon a aussi ému les internautes.

Un petit garçon de 4 ans se fait voler son précieux classeur Pokémon. La scène s'est produite à Grenoble, lundi 17 novembre alors que Nino et sa mère étaient dans le tram. En un instant, un passager s'est emparé du bien de l'enfant avant de prendre rapidement la fuite.

Sur les réseaux sociaux, la mère du petit Nino a exprimé sa tristesse et son incompréhension face à cet acte malveillant : "Pour certains, ce ne sont que des cartes ou de l'investissement. Mais pour lui, c'était sa passion, sa fierté, son petit monde à lui." Dans un message publié sur Instagram, elle revient sur cette histoire qui a durement affecté le jeune enfant. "Nous avons pris le tram avec Nino pour aller chercher un colis, puis continuer direction l'école. […] Nino avait emporté son classeur de cartes Pokémon, son trésor absolu, pour montrer ses nouvelles acquisitions à son copain Émile", raconte la mère de famille.

Son fils de 4 ans est un fan absolu des Pokémons, possédant une impressionnante collection de cartes qu'il range soigneusement dans un classeur. Suivi par plus de 4 000 personnes sur TikTok, Nino avait pour une fois emporté son précieux classeur pour le montrer à son ami. En effet, son trésor ne quitte généralement pas la maison, comme l'explique sa mère qui a pour une fois cédé.

La scène n'a duré qu'un instant : "Dans le tram, il était assis tranquillement à le feuilleter, complètement absorbé par ses cartes. Et puis, tout a basculé. Un jeune, je dirais peut-être dans la vingtaine, s'est approché et lui a arraché le classeur des mains avant de disparaître aussi vite qu'il était venu", raconte la maman. Avec un bébé dans les bras et une poussette, celle-ci n'a pas pu réagir sur le coup. Pour le petit de 4 ans, le choc a été immense : "Quand Nino a compris, j'ai vu son regard se briser", témoigne la mère.

Les cartes Pokémon ont une certaine valeur, parmi celles de Nino figuraient "deux gros hits" estimés entre 150 et 200 euros chacun. Cependant, la mère ne comprend toujours pas ce qui a pu pousser quelqu'un à s'en prendre à un enfant.

Cette histoire touchante a suscité des réactions et notamment celles de deux fans de Pokémon. Figure incontournable des célèbres cartes, David Lafarge a réagi sur les réseaux sociaux : "C'est évidemment inacceptable, gros courage. Le petit Nino est le bienvenu dans ma salle YouTube et j'ai un beau cadeau pour lui."

Le petit Nino a aussi reçu du soutient de la part du tennisman Terrence Atmane, 65e mondial et fan de Pokémon. Celui-ci a exprimé sa colère face à ce drame et a montré sur une story Instagram un colis de carte Pokémon dédié au petit garçon avec la légende : "Le petit Nino va être gâté à Noël."