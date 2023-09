Mastercard et Visa s'apprêtent à faire des changements que les clients ne vont vraiment pas apprécier

Les entreprises de cartes de crédit cherchent à augmenter leurs revenus. Et c'est le consommateur qui pourrait payer l'addition.

Visa et Mastercard envisagent d'augmenter les frais qu'ils facturent aux commerçants lorsque les clients paient par carte de crédit, d'après le journal américain le Wall Street Journal. Ces augmentations devraient être mises en place en octobre 2023 et en avril 2024 respectivement.

Cette modification de la structure des frais pourrait coûter aux commerçants un supplément de 502 millions de dollars (465 millions d'euros) en frais annuels, selon l'agence de conseil CMSPI, qui l'a déclaré au Journal. Bien que ces frais soient en grande partie cachés au consommateur, ils représentent une source de revenus importante pour les entreprises de cartes de crédit. L'année dernière, les commerçants américains ont payé environ 93 milliards de dollars rien qu'en frais Visa et Mastercard. C'est un triplement depuis 2012.

La première conséquence de cette décision pour le client final sera probablement une répercussion de ces frais supplémentaires sur les prix des produits et services. En effet, les petits commerces peinent à faire face à l'inflation et aux taux d'intérêt élevés, même si de plus en plus d'entreprises incitent leurs clients à payer en espèces pour éviter ces frais. Cette nouvelle charge risque donc fort d'être transférée directement aux consommateurs. Cette augmentation indirecte des prix pour le client est un résultat inévitable, car pour maintenir leurs marges, les commerçants devront intégrer ces frais dans leurs structures de coûts. Cela pourrait représenter une augmentation des prix de 0,5%.

En France toutefois, Visa et Mastercard ne sont pas les seuls acteurs du marché. Le réseau "Cartes bancaires" (CB), très puissant et ancré dans le paysage financier français, joue un rôle essentiel. Il représente près des deux tiers des paiements par carte en France. Alors que Visa et Mastercard annoncent une augmentation de leurs tarifs, "Cartes bancaires" n'a, à ce jour, pas communiqué d'intention d'augmenter ses frais. Cela réduirait ainsi la factures pour les commerçants et consommateurs français au seul tiers des transactions gérées par Visa et Mastercard.

Mais pour les Français voyageant à l'étranger ou effectuant des achats en ligne sur des sites internationaux, ces augmentations pourraient avoir un impact sur les frais de transaction.

Bien que les intentions de Visa et Mastercard soient claires, il reste à voir comment les commerçants et les consommateurs réagiront face à cette augmentation des frais. Une chose est sûre : à une époque où le monde se tourne vers des transactions sans espèces, les décisions prises par ces géants de la carte de crédit auront des répercussions bien au-delà de leurs bilans financiers.