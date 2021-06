Réforme des retraites 2021 : quelles pistes sur la table ?

RETRAITE. Si Emmanuel Macron a fait savoir que la réforme des retraites ne pourrait être reprise en l'état, il a déjà chargé le gouvernement de plancher sur plusieurs scénarios.

[Mis à jour le 04 juin 2021 à 10h13] Le gouvernement va-t-il mettre en place une réforme des retraites coûte que coûte ? Lors d'un déplacement dans le Lot jeudi, Emmanuel Macron a dévoilé ses intentions concernant le projet suspendu depuis plus d'un an maintenant. "Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état, parce que je pense qu'elle était ambitieuse, extrêmement complexe et elle était porteuse d'inquiétudes", a-t-il déclaré. "Par contre, est-ce que nous pouvons ne rien faire sur les retraites dans les semaines qui viennent ? Je pense qu'il faut regarder deux choses : est-ce qu'on regardé d'abord le préalable à tout qui est le travail et de la reprise d'activité ? Car je pense que c'est la mère des réformes, pour moi, c'est la priorité absolue. Et la deuxième, c'est de voir comment la solidité de nos finances publiques est assurée dans la période". Tout en indiquant que la réforme des retraites ne serait "pas la même", il a insisté en indiquant que "rien n'est exclu".

"Je pense que la crise n'a rien retiré à la pertinence d'une réforme des retraites : on a 42 régimes de retraite dans lesquels il y a très peu de lisibilité (...), cela crée beaucoup de complexité pour les Français", a abondé Elisabeth Borne au micro de LCI, ce vendredi matin. "Il y a à la fois des enjeux d'équité et de justice (...). Il faut aussi que l'on se préoccupe de la soutenabilité de notre modèle de protection sociale".

Et pour cause, comme le rapporte le quotidien Les Echos, plusieurs scénarios sont d'ores et déjà à l'étude. Mais quelles sont-elles ? On vous les résume :

L'accélération de la réforme Touraine : instaurée en 2014, elle prévoit une montée en charge progressive, génération par génération, du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, avec pour objectif 43 annuités en 2035. Ses effets sont similaires à celui d'un recul de l'âge légal de la retraite, puisqu'elle incite les actifs à travailler plus longtemps pour éviter de voir leur pension de retraite minorée. Objectif affiché, faire des économies. En accélérant cette réforme, le gouvernement pourrait ainsi financer d'autres mesures relatives aux jeunes, à la dépendance ou à la revalorisation des petites retraites, indique le quotidien économique.

instaurée en 2014, elle prévoit une montée en charge progressive, génération par génération, du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, avec pour objectif 43 annuités en 2035. Ses effets sont similaires à celui d'un recul de l'âge légal de la retraite, puisqu'elle incite les actifs à travailler plus longtemps pour éviter de voir leur pension de retraite minorée. Objectif affiché, faire des économies. En accélérant cette réforme, le gouvernement pourrait ainsi financer d'autres mesures relatives aux jeunes, à la dépendance ou à la revalorisation des petites retraites, indique le quotidien économique. Une éventuelle suppression des régimes spéciaux (SNCF, RATP, industries gazières, etc...) : exit le système universel promis par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle de 2017 (qui visait notamment les régimes spéciaux mais également ceux des professions libérales). Le gouvernement planche sur la suppression des régimes spéciaux, avec une réforme qui ne toucherait que leurs nouveaux entrants. Pareille réforme sera-t-elle pour autant tenable ? La suppression des régimes spéciaux était au cœur des manifestations contre la réforme des retraites à l'automne 2019 et début 2020.

: exit le système universel promis par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle de 2017 (qui visait notamment les régimes spéciaux mais également ceux des professions libérales). Le gouvernement planche sur la suppression des régimes spéciaux, avec une réforme qui ne toucherait que leurs nouveaux entrants. Pareille réforme sera-t-elle pour autant tenable ? La suppression des régimes spéciaux était au cœur des manifestations contre la réforme des retraites à l'automne 2019 et début 2020. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite : il est aujourd'hui fixé à 62 ans. Selon une source proche du gouvernement citée par Les Echos, plusieurs mesures sont étudiées comme le relèvement de l'âge de deux ans, à 64 ans (soit par paliers de six mois par an, soit plus rapidement) ou l'augmentation de la durée de cotisation. Objectif affiché, engranger 20 à 25 milliards d'euros par an d'économies. Voir le dossier Retraite : comment ça marche chez nos voisins européens ?

A quelle échéance ces différentes mesures pourront-elles être mises sur le devant de la scène : avant ou après la prochaine présidentielle ? Le gouvernement devra-t-il reprendre la concertation avec les partenaires sociaux, et la fameuse conférence sur le financement des retraites avortée en raison de la crise sanitaire ? La question du calendrier reste, pour l'heure, en suspens. Depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs ministres, comme Bruno Le Maire, plaident pour le maintien de la réforme des retraites, sans pour autant se prononcer sur l'échéance à laquelle le projet de loi serait remis sur la table.

Pour rappel, la réforme des retraites avait été suspendue il y a maintenant plus d'un an, après l'adoption en première lecture grâce à l'article 49-3. L'enjeu des retraites, lui, reste de taille. L'an dernier, le Comité de suivi des retraites a alerté sur le déficit du système, plombé par la crise, se fondant sur les récentes évaluations du COR.

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) chiffre le déficit du système de retraite à 23,5 milliards d'euros en 2020, fruit de la conjoncture et d'une dégradation des recettes par rapport à l'an dernier, et s'avance sur un retour à l'équilibre au milieu des années 2030 au plus tôt. Le Comité de suivi des retraites propose plusieurs pistes pour le retour à l'équilibre à commencer par le niveau d'indexation des pensions de retraite. Il suggère aussi de jouer sur l'âge de départ à la retraite.

Quid du contenu de la réforme adoptée en première lecture ? Au printemps l'an dernier, l'exécutif avait fait savoir que la réforme serait reprise, mais en partie seulement. Dans cette optique, une proposition de loi communiste a été approuvée par le Parlement l'été dernier. Elle permet de concrétiser une des promesses du gouvernement : la revalorisation du minimum de pension des agriculteurs - tous les exploitants agricoles -, de 75 à 85% du Smic à compter de novembre 2021. Elle doit assurer une garantie à 1 025 euros mensuels, soit un gain de 120 euros, pour une carrière complète. Système universel, valeur du point, âge pivot... Retrouvez dans cet article tout ce qui était initialement prévu pour votre retraite, en attendant les prochaines négociations avec les partenaires sociaux.

La réforme des retraites a pour objectif de créer un système universel. Il vise à faire en sorte que "chaque euro cotisé donne les mêmes droits", quels que soient votre métier et votre statut. En clair, il implique une harmonisation des modalités de calcul des droits à la retraite, et donc la disparition de tous les régimes de retraite au profit d'un seul et unique système - contre 42 à l'heure actuelle.

Vos droits ne seront plus calculés en trimestres mais avec des points, comme c'est déjà le cas pour certains régimes tels que la retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco (ex-salariés du privé). "Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points", pouvait-on lire dans le projet de loi initial. Des points de solidarité seront attribués pour les périodes d'inactivité subies : chômage indemnisé, maladie, handicap et maternité.

Comment acquiert-on ces fameux points ? Un taux de cotisation unique - à l'exception des indépendants - devait être mis en place à 28,12% jusqu'à 120 000 euros de revenus annuels, puis une cotisation non-créatrice de droits à 2,81%. Enfin, l'intégralité de la carrière sera prise en compte, et non plus les six derniers mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures années pour les salariés.

Dans les faits, deux valeurs doivent coexister : la valeur d'achat (le montant que vous devez cotiser pour acquérir un point de retraite) et la valeur de service (le montant par lequel vous devez multiplier le nombre de points acquis durant votre carrière pour obtenir le montant de votre pension de retraite).

Dans le projet de loi, il était inscrit que "la valeur d'acquisition des points sera fixée chaque année par le Conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle". Même son de cloche pour la valeur de service. "La valeur du point ne pourra pas baisser, cette règle d'or étant inscrite à l'article 55 du projet de loi", complète le texte, précisant que la valeur sera indexée sur les salaires, et non sur l'inflation. Reste à savoir quel sera l'indicateur, le secrétaire d'Etat ayant reconnu en commission qu'un tel outil n'existe pas encore.

Vous souhaitez savoir comment préparer votre retraite dans le contexte actuel, que vous soyez concerné ou non par ce projet de loi in fine ? Linternaute.com s'est penché, pour vous, sur cette question. Consultez notre dossier dédié sans plus attendre.

Il constitue une des pistes avancées dans le rapport Delevoye, dévoilé à l'été 2019. Très concrètement, il implique la création d'un système de bonus malus. Un assuré qui part avant cette borne d'âge verrait sa pension pénalisée par une décote. "Lors de l'entrée en application du système universel de retraite, ils [la décote et la surcote] seront fixés par décret à 5 % par an (0,42 % par mois) comme les actuels taux de décote et surcote", pouvait-on lire dans le projet de loi.

Il était initialement question de créer un âge d'équilibre dès 2022 pour la génération née en 1960 à 62 ans et quatre mois, pour le relever progressivement jusqu'à atteindre 64 ans en 2027 pour la génération née en 1965. L'idée a fait bondir la CGT, générant un véritable bras de fer avec l'exécutif en début d'année 2020. L'idée d'une mesure d'âge (allonger la durée de cotisation via une accélération de la réforme Touraine ou créer un âge d'équilibre) n'était pas totalement écartée puisqu'elle a été abordée dans le cadre de la conférence de financement, reportée sine die en raison de la crise sanitaire.

Le projet de loi initial prévoyait l'instauration d'un âge d'équilibre dans le futur système, dès 2037 pour la génération 1975. L'étude d'impact suggérait alors de le fixer dans un premier temps à 65 ans, pour un assuré qui est entré dans la vie active à 22 ans et qui a "validé toute sa vie quatre trimestres par an, soit 43 années" (durée de cotisation requise dans le cadre de la réforme Touraine). Pour valider une carrière complète, il faudra valider 516 mois dans le futur système. Et après ? L'âge pivot augmenterait d'un mois par génération, si on suit l'hypothèse de l'Insee selon laquelle l'espérance de vie progresse d'un mois et demi par an. Il pourrait ainsi atteindre 67 ans pour la génération née en 1999. Les projections de l'étude d'impact doivent être prises avec précaution, car elles dépendent de l'espérance de vie. Or cette dernière est loin d'être aussi linéaire qu'on le pense.

C'est toujours la grande inconnue dans le contexte de la crise sanitaire, d'autant plus que le président de la République ne semble pas décidé à remettre le sujet sur le tapis dans l'immédiat, tant le dossier est potentiellement explosif. Les concertations sur les retraites ont été repoussées de plusieurs mois. A l'été dernier, Jean Castex avait fait savoir aux partenaires sociaux qu'il allait saisir le Conseil d'orientation des retraites, afin d'obtenir une nouvelle évaluation de la situation financière des régimes de retraite. Cette évaluation a été rendue à la mi-octobre, et le rapport annuel a été rendu fin novembre. Toutefois, l'exécutif s'est bien abstenu de dévoiler un quelconque calendrier.

Dans sa réforme initiale, le gouvernement souhaite la création d'un système de retraite universel, par répartition et par points (lire plus bas). Il implique la disparition des 42 régimes de retraite existants. Un chantier d'ampleur qui suppose de très longues périodes de transition. Plusieurs éléments auraient dû être mis en place rapidement. Voici les grandes échéances qui étaient prévues dans le projet initial :

1 er décembre 2020 : mise en place de la gouvernance du futur système.

décembre 2020 : mise en place de la gouvernance du futur système. Janvier 2021 : première revalorisation salariale des enseignants.

1 er janvier 2022 : mise en place du nouveau système pour la toute première génération concernée, née en 2004. L'intégralité de ses droits à la retraite sera donc calculée avec le système par points. C'est également en 2022 qu'est prévue l'instauration du minimum de pension de retraite à 1 000 euros pour une carrière complète.

janvier 2022 : mise en place du nouveau système pour la toute première génération concernée, née en 2004. L'intégralité de ses droits à la retraite sera donc calculée avec le système par points. C'est également en 2022 qu'est prévue l'instauration du minimum de pension de retraite à 1 000 euros pour une carrière complète. 2025 : mise en oeuvre du système de retraite pour la génération née en 1975 pour le régime général (1980 ou 1985 pour les régimes spéciaux et fonctionnaires, ayant un âge de départ avancé). Les droits à la retraite à partir de cette date seront calculés selon les modalités du système universel. Dans la version adoptée à l'assemblée, la transition à l'italienne a été retenue pour tous les actifs (salariés, fonctionnaires...). La conversion des droits acquis dans le système actuel de retraite se fera en fin de carrière et non en 2024. En clair, les 42 régimes de retraite vont donc continuer durant une très longue période de transition. La période de transition pour les indépendants a été allongée de 15 à 20 ans.

2037 : les actifs nés en 1975 atteindront l'âge légal de départ à la retraite, à 62 ans. Certains, s'ils remplissent les conditions d'assurance, pourront alors partir à la retraite tout en ayant à l'esprit qu'un âge pivot (lire plus bas) pourra pénaliser le montant de leur pension.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Elle a déchaîné les passions, suscité la colère des partenaires sociaux, y compris des syndicats initialement favorables au projet. Suspendue sine die, la réforme des retraites a connu de multiples rebondissements. Linternaute.com vous propose de revoir la chronologie de ce projet social controversé en quelques dates clés :

Mai à décembre 2018 : le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée.

: le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye mène des concertations avec les partenaires sociaux et une plateforme citoyenne est lancée. 18 juillet 2019 : le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe.

: le Haut-commissaire remet son rapport sur la réforme des retraites au Premier ministre, Edouard Philippe. 12 septembre 2019 : discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye.

: discours du Premier ministre Edouard Philippe devant le Conseil économique et social (Cese). Il dévoile les grands principes de la réforme, reprenant en grande partie le rapport Delevoye. Septembre à décembre 2019 : nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire.

: nouveau round de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il porte notamment sur les mécanismes de solidarité, l'âge et la durée de cotisation, l'équilibre futur du système de retraite et le mode de gouvernance. Une nouvelle plateforme citoyenne est ouverte, et des réunions d'information sont réalisées partout sur le territoire. 5 décembre 2019 : le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue.

: le conflit social débute. De nombreuses professions comme les avocats, opposés à la réforme des retraites, descendent dans la rue. 24 janvier 2020 : présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, composée d'un texte de loi ordinaire et d'un texte de loi organique. Le Conseil d'Etat rend un avis particulièrement critique sur le projet de loi, et notamment sur l'étude d'impact, composée d'un millier de pages. Les partenaires sociaux et l'exécutif s'écharpent sur l'épineuse question de l'âge pivot. Le gouvernement promet de lancer une conférence sur le financement du système de retraite en avril.