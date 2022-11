"Chèque énergie : versé dans quelques jours, qui va toucher les 200 euros ?"

CHEQUE ENERGIE EXCEPTIONNEL 2022. Le chèque exceptionnel fioul sera versé dans moins d'une semaine, le 8 novembre prochain. Son montant est compris entre 100 et 200 euros en fonction de votre situation.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 08h48] Face à la hausse du coût de l'énergie, le gouvernement a décidé d'agir pour anticiper la flambée début 2023, et permettre aux ménages modestes de pouvoir se chauffer convenablement cet hiver. De facto, une première aide pour les ménages se chauffant au fioul verra le jour extrêmement rapidement : le chèque énergie exceptionnel opération fioul d'un montant de 100 à 200 euros. Le versement est imminent, prévu pour le 8 novembre 2022. Si vous êtes bénéficiaires du chèque énergie 2022 et vous avez utilisé votre dernier chèque énergie auprès d'un vendeur de fioul domestique : vous allez recevoir automatiquement un chèque exceptionnel fioul d'un montant de 200 € à partir du mois de novembre 2022.

"Pour les autres ménages se chauffant au fioul, un portail de demande en ligne sera mis à disposition prochainement pour vous permettre de demander, sous réserve d'éligibilité, un chèque énergie d'un montant de 200 € ou 100 € en fonction de votre situation" indique le gouvernement sur le site web dédié au chèque énergie. Ensuite, pour les 40% de ménages les plus modestes, soit 12 millions de personnes, : un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros sera distribué avant la fin de l'année 2022. Pour les revenus inférieurs à 13 310 euros, le chèque sera de 200 euros. Pour les revenus compris entre 13 310 euros et 18 610 euros, le chèque sera de 100 euros.

A l'été 2022, une enveloppe de 230 millions d'euros a été votée pour aider les ménages les plus modestes, et leur permettre de payer leurs factures énergétiques. Et justement, afin de soutenir les Français se chauffant au fioul, un chèque de 100 à 200 euros sera versé dès le 8 novembre prochain. Ce tout nouveau "chèque fioul" bénéficiera à 1,6 million de foyers. Le calcul prend en compte les revenus de 2020, le nombre de personnes du foyer ainsi que les revenus. Mais qui pourra en bénéficier ? Voici trois exemples concrets fournis par le gouvernement pour tenter de mieux comprendre le montant que vous pourriez toucher le mois prochain :

Une personne seule au Smic avec un enfant : 200 euros

Une personne seule au Smic sans enfant : 100 euros

Une femme seule avec deux enfants et un salaire de 3 000 euros net : 100 euros

Aucune démarche n'est attendue si vous avez déjà utilisé un chèque énergie par le passé. Pour les autres, il faudra faire sa demande sur un guichet en ligne ouvert à compter du 8 novembre. Vous avez déjà rempli votre cuve de fioul avant de prendre connaissance de cette prime exceptionnelle ? Pas de problème, ce nouveau chèque pourra vous servir à payer votre prochaine facture de fioul ou de gaz, par exemple, jusqu'en mars 2024.

Qui va toucher la prime de 100 ou 200 euros ? Pour anticiper les hausses conjuguées du prix du gaz et de l'électricité, respectivement de 15% en janvier puis février 2023, le gouvernement planchait sur un nouveau dispositif d'aide pour compenser cette augmentation. C'est désormais chose faite avec la création d'un chèque énergie exceptionnel, qui sera distribué avant la fin de l'année 2022 aux 40% des foyers les plus modestes vivant en France. Il viendra en complément du chèque énergie traditionnel, versé en avril 2023. Son montant ? 100 à 200 euros en fonction de critères bien précis de rémunération.

Par exemple, une mère célibataire au Smic avec un enfant à charge recevra 200 euros. En revanche, un couple avec 3 000 euros de revenus et deux enfants à charge bénéficiera d'un chèque de 100 euros. Le coût de l'opération pour les caisses de l'Etat est estimé à 1,8 milliard d'euros d'après les dires du ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Pour connaître votre éligibilité, vous pouvez aussi vous référer juste ci-dessous au barème précis établi par l'exécutif en fonction de votre niveau de revenus :

Chèque de 200 euros : 20% des foyers les plus modestes, revenus inférieurs à 13 310 euros

: 20% des foyers les plus modestes, revenus inférieurs à Chèque de 100 euros : ménages dont les revenus sont compris entre 13 310 et 18 610 euros

Le versement du chèque énergie (classique) s'effectue par département. Le chèque 2023 sera envoyé automatiquement entre le 30 mars et le 29 avril en fonction de votre département de résidence. Le "chèque énergie exceptionnel" annoncé en septembre 2022, sorte de rallonge pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, sera versé avant la fin de l'année, a précisé le gouvernement.

Concernant les chèques énergie exceptionnels, la date de versement officielle n'a pas été dévoilée, mais les bénéficiaires de ces aides de 100 ou 200 euros devraient les recevoir avant la fin de l'année 2022. L'exécutif devrait communiquer plus précisément sur le sujet dans les semaine à venir.

Enfin, le chèque fioul sera lui distribué à compter du 8 novembre 2022. Son montant est aussi compris entre 100 et 200 euros selon votre niveau de revenus. Voici le calendrier complet à retenir :

Mardi 8 novembre 2022 : chèque fioul

: chèque fioul Fin 2022 : chèque énergie exceptionnel

: chèque énergie exceptionnel Printemps 2023 : chèque énergie classique

Le chèque énergie est attribué chaque année, en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage. Il vous est adressé, automatiquement, sur la base des informations transmises par les services fiscaux, et sous réserve que vous ayez effectué votre déclaration de revenus dans les délais fixés par l'administration fiscale. Vous devez également habiter un logement soumis à la taxe d'habitation (même si vous en êtes exonéré). Vous pouvez aussi décider de le "pré-affecter" à votre fournisseur d'énergie.

Fin 2022, un chèque énergie exceptionnel sera versé à 12 millions de bénéficiaires selon l'annonce faite par Elisabeth Borne mercredi 14 septembre dans le cadre d'un point presse consacré à la crise de l'énergie. Les conditions ne sont pas encore formellement précisées mais les bénéficiaires devraient être globalement les mêmes que pour le chèque énergie habituel versé au printemps 2022. 4 foyers sur 10 devraient être éligibles selon le gouvernement. Des critères de revenus sont mis en place pour préciser les conditions d'obtention.

Le montant du chèque énergie dépend des ressources et de la composition de votre foyer. Pour déterminer cela, le gouvernement a établi un barème. Voici le barème qui s'applique en 2022.

RFR / UC < 5 600 euros 5 600 euros < RFR / UC < 6 700 euros 6 700 euros < RFR / UC < 7 700 euros 7 700 euros < RFR / UC < 10 800 1 UC 194 euros 146 euros 98 euros 48 euros 1 < UC < 2 240 euros 176 euros 113 euros 63 euros 2 UC ou plus 277 euros 202 euros 126 euros 76 euros

Comme vous pouvez le constater, une personne seule peut percevoir un chèque énergie d'un montant maximum de 194 euros en 2023. Sachez que le chèque énergie peut être cumulé avec l'aide Ma Prime Rénov, le dispositif qui remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Pour le chèque énergie exceptionnel attendu à la fin de l'année 2022 comme annoncé le 14 septembre par le gouvernement, le montant pourra atteindre 200 euros pour un ménage composé d'une mère seule touchant le Smic et avec deux enfants à charge. Pour un couple avec deux enfants et dont le revenu est égal à 3 000 euros nets, le chèque exceptionnel sera d'un montant de 100 euros.

Vous êtes sûr et certain de remplir les conditions du chèque énergie, et pourtant nulle trace dans votre courrier ? Dans ce cas, contactez l'assistance, soit via le formulaire de contact sur le site dédié, soit par téléphone. Pensez à vous munir de votre avis d'imposition. "Pour pouvoir bénéficier du chèque énergie, vous devez avoir déclaré vos revenus auprès des services fiscaux (même si vos revenus sont faibles ou nuls)", rappelle-t-on dans la Foire aux questions. "Après avoir régularisé votre situation, vous pourrez solliciter un chèque énergie. En revanche, si vous n'avez toujours pas déclaré vos revenus pour l'année suivante, il ne vous sera plus possible de réclamer le bénéfice du chèque énergie".

Pour déterminer votre éligibilité au dispositif de chèque énergie, vous pouvez vous rendre sur le site dédié au chèque énergie. Il n'existe pas de simulateur au sens strict du terme. En revanche, on vous invite à renseigner votre numéro fiscal pour déterminer si vous êtes éligible au dispositif. En renseignant votre identifiant fiscal, le site vous indique donc si vous êtes concerné ou non. Si ce n'est pas le cas, le message suivant s'affiche : "Si vous pensez toutefois que votre ménage remplit les conditions de revenus et de composition pour bénéficier du chèque énergie, ou, si vous êtes un opérateur agréé pour le logement en intermédiation locative et que vous souhaitez vérifier l'éligibilité d'un ménage en sous-location au chèque énergie, vous pouvez néanmoins poursuivre le test d'éligibilité". Vous êtes alors invité à remplir un questionnaire comportant trois questions.

Le chèque énergie est réservé aux foyers les plus modestes. Son attribution dépend des ressources du foyer et de la composition du foyer : votre revenu fiscal de référence est pris en compte. Attention, il doit être inférieur à 10 800 euros par unité de consommation (UC). A titre indicatif, une personne représente une UC. La deuxième personne est comptée à 0,5 et chaque personne à 0,3 UC. Pour savoir si vous pouvez bénéficier du chèque énergie, vous devez donc diviser votre revenu fiscal de référence par le nombre d'unités de consommation de votre foyer. Très concrètement, cela signifie que le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 10 800 euros pour une personne seule.

Vous n'avez aucune démarche à faire. Le chèque énergie est attribué de manière automatique. Dans les faits, c'est l'administration fiscale qui transmet la liste des ménages éligibles à l'Agence des services et de paiement (ASP). Cette dernière est en charge d'éditer et d'envoyer le chèque par courrier. Les foyers éligibles le reçoivent donc automatiquement, sans avoir à remplir un quelconque formulaire. Il n'est donc d'aucune utilité de contacter les services en charge du chèque énergie si vous n'êtes pas éligible.

L'assistance du chèque énergie est joignable au 0 805 204 805 (numéro vert), du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. "En cas de forte affluence, nous vous recommandons d'appeler le matin de 8h00 à 9h00, ou en fin de journée à partir de 17h00", prévient-on sur le site du chèque énergie.

Oui ! EDF fait partie des fournisseurs d'électricité qui acceptent le chèque énergie pour payer directement en ligne vos dépenses d'électricité. "Inutile d'attendre votre prochaine facture : vous pouvez utiliser votre chèque énergie dès à présent, il sera directement crédité sur votre compte client", explique-t-on sur le site officiel du chèque énergie. Pour ce faire, il vous suffit simplement de renseigner le numéro de votre chèque énergie.

Le chèque énergie peut être envoyé par courrier postal ou remis en main propre au fournisseur d'énergie. Dans ce cas, vous devez y joindre une copie d'un document faisant apparaître vos références client et les reporter au dos du chèque. Mais vous pouvez également l'utiliser directement en ligne, sur le site chequeenergie.gouv.fr.

A noter que dans le cas de la réalisation de travaux, le chèque peut être directement utilisé pour régler la facture. En revanche, notez bien que ces travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel "Reconnu garant de l'environnement" (RGE). Vous retrouverez la liste des professionnels RGE sur le site rénovation info service. Si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie, sachez que sa date limite d'utilisation est inscrite. Elle intervient généralement au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.

Vous êtes invité à déclarer la perte ou le vol de votre chèque énergie. Pour ce faire, vous avez deux possibilités :