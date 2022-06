Aide inflation 2022 : elle remplace le chèque alimentaire ! Dès la rentrée ?

PRIME INFLATION 2022. Une nouvelle aide verra le jour dès septembre 2022 pour lutter contre l'inflation. Le chèque alimentaire, lui, tarde à se mettre en place. Pour qui ? Quel montant ? Tout savoir.

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 08h06] C'est désormais officiel, un tout nouveau chèque inflation à destination des plus modestes sera mis en place dès la rentrée 2022 ! Cette aide inflation "d'urgence" sera versé en une seule et unique fois, à la rentrée 2022, en septembre. "Face à l'inflation, ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille" déclarait la Première ministre Elisabeth Borne ce mardi 7 juin. Mais alors, quel sera le montant de cette nouvelle aide ?

Il sera "défini cet été" d'après le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Selon toute vraisemblance, le montant de cette aide inflation devrait être de 150 euros d'après Dominique Chargé, président de la coopérative agricole au cours d'une conférence de presse avec la FNSEA sur le chèque alimentaire. Ce fameux chèque alimentaire qui s'apprête de nouveau à être mis en stand by. Le gouvernement a engagé une réflexion sur le sujet, mais sa complexité de mis en œuvre devrait encore retarder son versement.

Pour lutter face à la hausse généralisée des prix à la consommation, et notamment les tarifs alimentaires, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d'une aide versée directement sur le compte bancaire des bénéficiaires et ce, dès la rentrée 2022. Toutes les informations ne sont pas encore connues, mais le schéma pourrait bien ressembler à l'ancienne prime inflation de 100 euros instaurée par Emmanuel Macron.

La nouvelle aide permettant de lutter face à l'inflation et censée renforcer le pouvoir d'achat des Français souhaitée par Elisabeth Borne sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, dès la rentrée 2022 ! Les concernés devraient donc voir un virement bancaire apparaître sur leur compte dès le mois de septembre 2022.

L'aide d'urgence souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne à pour objectif d'aider "les plus modestes". Les termes restent encore vagues, étudiants, familles avec enfants, bénéficiaires des minimas sociaux... Le projet reste encore à affiner, et le gouvernement devrait prendre la parole dans les prochaines semaines, peut-être à l'issue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Le montant de cette nouvelle prime inflation Borne pourrait atteindre 150 euros. Les détails ne sont pas encore clairs, notamment concernant la potentielle mise en route du chèque alimentaire. Les deux dispositifs seront ils distincts ? Le gouvernement va-t-il renoncer au chèque alimentaire au bénéfice de cette nouvelle prime inflation ? Rien n'est moins sur, mais la somme de 150 euros avancée par l'exécutif semble pour l'heure, tenir la corde.