Aide à l'installation de la fibre : un sacré coup de pouce, pour qui ?

AIDE A L'INSTALLATION DE LA FIBRE. Jean Castex a annoncé la revalorisation de l'aide à l'accès au très haut débit non filaire, notamment dans les zones rurales. Combien ? Pour qui ? Comment ça marche ? On fait le point.

[Mis à jour le 7 février 2022 à 11h52] Voilà un coup de pouce qui devrait faire du bien à certains. L'aide de l'Etat destinée aux ménages et aux entreprises, notamment en zones rurales qui ne bénéficient pas d'une connexion suffisante et stable va être revalorisée. En effet, elle va doubler, en passant de 150 euros à 300 euros. L'objectif du gouvernement ? Renforcer l'accès au numérique des Français. Il s'agit de leur donner les moyens de s'approprier les outils numériques afin qu'ils puissent exercer pleinement leur vie sociale, économique et citoyenne, et se saisir des opportunités qu'offre la transition numérique. La date de mise en service ? Le 1er avril 2022.

L'égalité des territoires, en actes.

Lancé en 2018, le dispositif "cohésion numérique des territoires" permettait jusqu'alors aux entreprises et habitations non couverts par les réseaux filaires de passer en haut débit sans fil, grâce à une aide sur le coût d'équipement, d'installation ou de mise en service pour un montant allant jusqu'à 150 euros. Présent dans le département de l'Ariège ce samedi 5 février, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que ce coup de pouce n'était pas nécessaire pour les habitats des campagnes : "Le constat est que ce montant n'est pas suffisant pour permettre aux personnes de s'équiper. On a donc décidé de passer à 300 euros, voire 600 euros" Un sérieux coup de pouce de la part de l'exécutif. Aujourd'hui, Les conseillers numériques en poste ont d'ores et déjà accompagné plus de 100 000 personnes

L'État propose un soutien financier aux particuliers et entreprises qui veulent mettre en place une solution sans fil. Le dispositif " Cohésion numérique des territoires ", lancé en 2018, permet aux foyers non couverts par les réseaux filaires d'accéder à un bon haut débit (c'est-à-dire à partir de 8 Mbits/seconde), via des technologies sans fil, avant l'arrivée de la fibre dans leur commune. Jusqu'à la fin de l'année, les particuliers et entreprises éligibles au dispositif peuvent ainsi obtenir un soutien financier. L'aide, jusqu'à 150 euros, porte sur le coût d'équipement, d'installation ou de mise en service de la solution sans fil retenue, proposée par des opérateurs locaux et nationaux aux offres labellisées " Cohésion numérique des territoires ".

Le @gouvernementFR élargit le guichet cohésion numérique des territoires qui permet de prendre en charge une partie (150 ) du coût daccès à une solution de THD non filaire.

Le dispositif " Cohésion numérique des territoires ", piloté par le programme France Très Haut Débit de l'ANCT, propose trois technologies et solutions labellisées :

la boucle locale radio (THD radio, Wi-Fi, WiMax, etc.) qui donne accès à Internet via un réseau d'antennes déployées par un opérateur spécialisé

le satellite

la 4G fixe qui fonctionne grâce au réseau d'antennes mobiles, installées par les opérateurs de téléphonie

300 euros, c'est le montant de l'aide à l'installation de la fibre comme l'a annoncé Jean Castex, après une visite à Moulin-Neuf près de Foix (09), le samedi 5 janvier. Mais ce montant pourrait une nouvelle fois évoluer, et dans le bon sens pour les ménages. "Le constat est que ce montant n'est pas suffisant pour permettre aux personnes de s'équiper. On a donc décidé de passer à 300 euros, voire 600 euros" a aussi déclaré le Premier ministre lors de son déplacement dans le Sud-ouest de la France.

Le montant de cette subvention sera doublé au 1er avril, passant à 300 euros (au lieu de 150 euros) pour les offres d'internet à très haut débit et ira jusque 600 euros sous conditions de ressources.

Tout d'abord, rendez-vous sur le site du gouvernement ou directement en mairie pour connaître les opérateurs proposant des solutions d'accès Internet sans fil dans votre département.

Ensuite, contactez les opérateurs de votre choix pour savoir si vous êtes éligible au dispositif de soutien du gouvernement.

Enfin, si c'est le cas, choisissez l'opérateur et la solution d'accès Internet sans fil la plus adaptée à votre situation. Plusieurs solutions peuvent vous être proposées comme l'installation d'une box 4G fixe, l'équipement d'une parabole pour une connexion satellite ou bien la liaison à une antenne radio.

L'opérateur déduira jusqu'à 300 euros de votre facture d'installation de l'équipement de réception retenu.

Aujourd'hui, n'importe quel foyer n'ayant pas accès à un bon haut débit filaire (fibre optique, réseau téléphonique ou câble et 8 Mbits/s) peut prétendre à l'aide à l'installation de la fibre. Attention, le client doit remplir un formulaire d'attestation sur l'honneur pour que son abonnement à l'offre labellisée soit subventionnable. Dans un deuxième temps, l'opérateur lui exposera les modalités concrètes.