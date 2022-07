Remise carburant : bientôt de 18 à 40 centimes pour tous ?

REMISE CARBURANT. Alors que le gouvernement prévoyait la disparition progressive de la remise de 18 centimes par litre de carburant, les discussions à l'Assemblée Nationale pourraient conduire finalement au maintien de cette "ristourne" carburant. Elle pourrait même être augmentée et passer à 40 centimes par litres !

[Mis à jour le 21 juillet 2022 à 17h10] Le gouvernement va-t-il faire demi-tour sur le sujets des aides à l'achat de carburant ? Après avoir prolongé le dispositif présenté par l'ex-Premier ministre Jean Castex en avril dernier, celui d'une remise de 18 centimes par litre de carburant pour tous les automobilistes, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne avait assuré vouloir faire le choix d'une dispositif plus ciblé, à destination des ménages modestes et des "gros rouleurs". Patatras, l'absence de majorité confortable à l'Assemblée semble avoir mis un sérieux coup de frein au projet d'une "indemnité carburant" aussi appelée "prime carburant" et la remise carburant de 18 centimes fait son grand retour à la table des négociations. Exit donc la "prime carburant" pour les gros rouleurs, place à une ristourne temporaire mais pour tous ! Le montant est encore à définir mais il pourrait atteindre 30 à 40 centimes par litre selon France Info, un montant maximal qui sera progressivement abaissé.

"À la rentrée, il ne faut pas que la facture d'essence pèse trop lourd dans le panier des ménages. Il faut également que les entreprises puissent prendre leur part, le relais de l'aide de l'État, le plus rapidement possible ", a jugé le porte-parole de gouvernement Olivier Véran, interrogé par Franceinfo le 21 juillet 2022. "Sur la base de ces principes, nous travaillons avec les oppositions pour identifier un ou des mécanismes, sans forcément passer par l'indemnité carburant. Rien n'est gravé dans le marbre", a-t-il assuré. "Ce n'est pas du flan quand on dit qu'on tend la main et qu'on est dans la concertation. Si notre article initial de loi devait être remplacé par un autre dispositif totalement différent mais qui atteint ces deux principes, nous le prendrions."

La remise s'effectue de 18 centimes par litre de carburant est en vigueur depuis le 1er avril 2022. Elle est appliquée automatiquement au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe. Contrairement ce qui a été annoncé, le prix affiché à la pompe est finalement bien celui qui vous paierez in fine. Il n y a donc pas de calcul à réaliser ou de remise à demander à la pompe, rendant l'opération plus lisible et simple pour le consommateur. L'ensemble des carburants sont-ils concernés ? Oui, avait précisé l'ancien Premier ministre Jean Castex mi-mars 2022 lors de la présentation du dispositif. L'E85, le Gaz naturel liquéfié et le GPL seront bien concernés. Ce coup de pouce, valable à chaque passage à la station essence, est entré en vigueur le vendredi 1er avril. Voici le dispositif résumé en trois points :

Cette mesure de rabais de 15 centimes/litre de carburant (18 centimes en France métropolitaine) sera valable sur tous les carburants, même l'E85 au prix déjà plus bas. Si vous roulez au gazole avec votre véhicule diesel, vous serez donc tout autant concerné que si vous roulez à l'essence sans-plomb.

La mesure a pris effet le vendredi 1er avril 2022 et sera valable jusqu'à la fin de l'été, dans l'attente d'un nouveau dispositif débattu à l'Assemblée dans le cadre de la loi pouvoir d'achat.

La remise sera immédiate pour l'automobiliste. Le prix après remise sera finalement affiché directement à la pompe et via les panneaux totem à l'entrée, contrairement à ce qui avait été annoncé à l'origine.

Qui peut bénéficier de la remise de 18 centimes par litre de carburant ?

Tout le monde, qu'importe que vous ayez une carte de fidélité du magasin ou non. Cette mesure concerne les ménages comme les entreprises et est valable sur tous les carburants, diesel, essence sans-plomb comme E85. La remise est affichée directement sur les totems présents dans les stations-services.

Quelles économies sur un plein d'essence représente cette remise de 18 centimes ?

L'économie à la pompe ne sera pas invisible. L'ex-Premier ministre Jean Castex avait donné un exemple lors de la présentation du dispositif en avril 2022 : celui d'un plein de 60 litres de carburant, soit un réservoir d'une voiture de bonne taille (une citadine affiche un réservoir de 45 à 50 litres) "Vous économisez 9 euros" pour un plein de 60 litres, avait-il précisé dans les colonnes du Parisien. Depuis, le dispositif a évolué pour finalement atteindre 18 centimes d'euros par litre de carburant, soit une économie pouvant atteindre 11 euros par plein. Avec un tarif aux alentours de 2 euros le litre, le plein passe ainsi de 120 euros à 109 euros environ.