Augmentation des retraites 2023 : une hausse en septembre ! De combien et pour qui ?

AUGMENTATION RETRAITE 2023. Au mois de septembre, certaines pensions de retraite vont être revalorisées. De combien ? Quid des autres retraités et de la retraite complémentaire ? On vous dit tout.

Les factures ne cessent d'augmenter, mais ni les salaires, ni les pensions de retraite ne suivent. Difficile donc pour des millions de Français de joindre les deux bouts, notamment les plus âgés qui ne travaillent plus et perçoivent une pension de retraite. Cette dernière n'est que peu revalorisée et, avec l'inflation des prix, rend le quotidien de ses bénéficiaires toujours plus compliqué. En septembre 2023, une revalorisation de certaines pensions va avoir lieu. Cependant, le nombre de personnes concernées par cette hausse sera très limité car il faut répondre à des critères très précis, diminuant la part de retraités qui hériteront de cette augmentation.

Seul le minimum retraite est revalorisé au 1er septembre 2023. Toutefois, cette revalorisation ne concernera que celles et ceux qui :

prennent leur retraite au 1er septembre 2023

et ont une carrière complète, à temps plein, uniquement rémunérée au SMIC

et qui ont été salariés, artisans-commerçants ou agriculteurs.

Dès le 1er septembre 2023, ces personnes là toucheront soit :

784,13€ bruts si elles ont moins de 120 trimestres (30 ans) cotisés à l'assurance retraite

si elles ont moins de 120 trimestres (30 ans) cotisés à l'assurance retraite 847,57€ bruts si elles ont plus de 120 trimestres (30 ans) cotisés à l'assurance retraite

Ce montant correspond à celui versé par l'assurance retraite et ne prend pas en compte un quelconque versement d'un organisme de retraite complémentaire. 200 000 personnes devraient être concernées par cette augmentation prévue au 1er septembre.

En revanche, les autres bénéficiaires du montant minimum de retraite (appelé minimum contributif) verront eux aussi leur pension augmenter quelques semaines plus tard : une première vague dès l'automne 2023, une seconde au printemps 2024. Ces hausses seront rétroactives au 1er septembre 2023. A ce stade, le gouvernement n'a pas détaillé les modalités de cette opération. C'est toujours l'inconnu quant à ceux qui pourront en hériter d'ici peu et ceux qui devront encore attendre plusieurs mois.

Enfin, le montant minimum des pensions de retraite sera à présent indexé sur le SMIC car il doit représenter "85 % du SMIC net pour une carrière complète au SMIC", avait indiqué Charlotte Parmentier-Lecocq, député Renaissance. Chaque revalorisation du SMIC (au 1er janvier de chaque année et parfois une deuxième fois au cours de l'année) va donc entraîner une hausse mécanique des pensions minimum de retraite.

Les pensions de retraite du régime de base ont été augmentées le dimanche 1er janvier 2023. La hausse était de 0,8%. Cette troisième hausse en un an faisait partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et a permis aux séniors concernés d'empocher un gain supplémentaire de 12 euros par mois pour une retraite de 1 500 euros, ou encore 16 euros mensuels pour une pension de base de 2 000 euros.

Comme tous les ans (ou presque), les retraites complémentaires vont évoluer et augmenter. Cela interviendra au 1er novembre 2023. Toutefois, impossible à ce stade de connaître la revalorisation des pensions. Le système de calcul est différent de celui de la retraite de base (cumul de points durant la carrière auquel on multiplie la valeur du point) et des discussions sont en cours pour déterminer la nouvelle valeur du point en 2023, principalement chez Agirc-Arrco.

En 2022, Agirc-Arrco avait calculé sa hausse sur l'évolution du salaire moyen (4,8%), auquel un rattrapage de 0,1% sur l'inflation de 2021 avait été appliqué ainsi qu'une marge supplémentaire de 0,2% par rapport au salaire au moyen. Ainsi, la hausse avait été de 5,12%.​