"Point d'indice 2022 : en hausse de 3,5%, combien je gagne sur ma fiche de paie ?"

AUGMENTATION POINT D'INDICE 2022. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires devrait être adopté à l'Assemblée. Le gouvernement propose une hausse des salaires de 3,5%, combien cela représente réellement ? Quel gain dans la fonction publique ? Pour qui ? Linternaute.com fait le point.

[Mis à jour le 19 juillet 2022 à 09h01] Débattu à l'Assemblée nationale depuis ce lundi 18 juillet, le projet visant à augmenter le salaire des fonctionnaires par l'intermédiaire d'un dégel du point d'indice devrait être adopté, cela ne fait plus aucun doute. En revanche, les modalités pourraient créer un certain chahut dans l'hémicycle concernant le montant de la revalorisation, et des fonctionnaires concernés par ce dégel du point d'indice. Le gouvernement, lui, est très clair sur la question et envisage d'augmenter le point d'indice de 3,5% au 1er juillet 2022, comme l'a rappelé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, en début de séance lundi 18 juillet. Il était le premier à prendre la parole. Le locataire de Bercy a également annoncé rester "ouvert à toute proposition" de la part de l'opposition.

Mais une question persiste, combien cette hausse du salaire des fonctionnaires va-t-elle vraiment rapporter ? Quel sera le gain après le dégel ? Pour une secrétaire de mairie avec 15 ans d'expérience, le gain s'élève à 57,30 euros par mois. Avec la même expérience, un gardien de la paix empochera 68,50 euros de plus chaque mois. Une sage femme en milieu de carrière pourra espérer gagner 110,80 euros en plus par mois. Enfin, un infirmier anesthésiste avec 8 ans d'expérience devrait gagner, chaque mois, 91,10 euros supplémentaires. Ce dégel du point d'indice est le premier depuis 2017, et la hausse la plus importante depuis 37 ans. Cette mesure très attendue fait partie du projet de loi pouvoir d'achat regroupant une quinzaine de propositions en faveur du pouvoir d'achat des Français, porté par la Première ministre Elisabeth Borne. Tous les agents de la fonction publique sont concernés par le dégel du point d'indice à hauteur de 3,5%, fonctionnaires et contractuels. La fonction publique d'Etat, hospitalière et territoriale vont en profiter.

Une hausse historique donc, mais pas forcément au goût de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon (Nupes) réclamait une augmentation nette de 10%. Même chose pour la CGT. Ce dégel du point d'indice reste, malgré tout, une manœuvre coûteuse qui pourrait se chiffrer à 7,5 milliards d'euros pour l'Etat. Le gouvernement a également tenu compte de la petite santé dont bénéficie le métier d'enseignant depuis plusieurs années. En effet, le métier attire de moins en moins, notamment en raison de la rémunération, à plus forte raison chez les professeurs des écoles en début de carrière. En mathématiques et en allemand, les résultats d'admissibilité du Capes ont révélé d'importantes carences. Ces deux matières ne font pas le plein, le nombre de postes libres reste supérieur au nombre de candidats admissibles.

Le montant du point d'indice de la fonction publique est totalement gelé depuis 2017. En effet, depuis plus de 5 ans, aucune hausse généralisée de la rémunération des agents publics n'a eu lieu. Seule quelques hausses catégorielles ont été mises en place par Emmanuel Macron depuis son élection comme Président de la République en 2017. Pour l'heure, la valeur de ce point d'indice est de 4,68 euros. Autrement dit, une valeur annuelle de traitement de 5 623,23 euros. En cas de validation par le Parlement, le point d'indice pourrait atteindre 4,85 euros.

Le minimum de traitement (indice majoré 352) devrait grimper de 1 649,48 euros à 1 707,21 euros par mois. Autrement dit, 20 486,54 euros par an.

L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% est actée depuis le mardi 28 juin, annoncée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini au cours d'une conférence sociale. Le dégel du point d'indice, qui sert de base dans le calcul des agents public fera partie du projet de loi pouvoir d'achat. Comme depuis sa mise en place, le point d'indice doit tenir compte de l'inflation pour permettre aux salaires des fonctionnaires de suivre l'évolution de la hausse des prix à la consommation (5,8% d'inflation en juin 2022 sur un an).

Problème, ce point d'indice a été gelé entre 2010 et 2017. Un dégel a eu lieu sous François Hollande, le point d'indice a alors augmenté de 0,6% au 1er juillet 2016 et 0,6% à nouveau au 1er février 2017. Juillet 2022 marque donc la première hausse du salaire des fonctionnaires depuis cinq ans. Du côté des syndicats de fonctionnaires, l'augmentation réclamée était de l'ordre de 10%, notamment du côté de la CGT. D'une part, pour compenser les effets néfastes de l'inflation, mais également pour compenser les pertes des fonctionnaires liées au gel du point en 2010. Elle n'aura pas été entendue.

La revalorisation du point d'indice, et donc la hausse du salaire des fonctionnaires n'est pas la seule mesure récemment annoncée les concernant. Tout d'abord, la prime Gipa (garantie individuelle du pouvoir d'achat) est reconduite en 2022. Si l'évolution de votre traitement brut indiciaire est inférieur, sur quatre ans, à celle de l'indice des prix à la consommation, la prime Gipa intervient et est versée de manière totalement automatique avec votre traitement. Ensuite, les agents de catégorie B en début de carrière devraient bénéficieront d'une aide supplémentaire au niveau du salaire. Aussi, les conditions d'éligibilité au forfait mobilités durables seront plus souples dans la fonction publique. Enfin, la participation de l'Etat au financement de la restauration collective est revue à la hausse ! Elle grimpe de 7% en 2022.

La valeur du point d'indice s'élève à 4.68602 euros depuis le 1er février 2017 pour une valeur annuelle du traitement de 5 623,23 euros. A noter, ce chiffre est en hausse constante depuis le 1er mars 1995 et pourrait même grimper jusqu'à 4,85 euros en cas de validation de l'augmentation par le Parlement.

Le dégel du point d'indice paraît comme indispensable pour une profession qui souffre de sa réputation, et qui ne parvient pas à recruter suffisamment. De plus, certains agents publics n'ont pas bénéfice des mesures catégorielles prises par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat préférant des mesures de revalorisations plus générales, avant de changer d'avis récemment sur ce fameux point d'indice. L'augmentation du point d'indice est également liée à la hausse constante de l'inflation, rognant largement sur le pouvoir d'achat des ménages Français depuis quelques mois (5,8% en juin sur un an). Vous souhaitez faire des économies ? Voici notre dossier dédié aux promotions et économies en ces temps de hausse des prix à la consommation :