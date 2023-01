Prix de l'eau 2023 : quelle augmentation et pourquoi ?

PRIX DE L'EAU. Des hausses importantes ont été votées par les syndicats des eaux et collectivités. Dans certaines communes, l'augmentation coût de l'eau pourrait atteindre 20%.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 09h52] Mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie, le prix de l'eau va nettement augmenter en France en 2023. Certaines communes pourraient déplorer des hausses allant jusqu'à 20%, notamment en raison d'un contexte inflationniste pérenne. La flambée du coût de l'énergie contribue également à cette envolée du cours de l'eau, au même titre que la sècheresse subie par le pays l'été dernier. A titre d'exemple, la ville de Roubaix (Nord) devrait subir une hausse de 9,5% en 2023, même constat du côté de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec une augmentation prévue de 10%. Dans les colonnes du Parisien, le président du syndicat de l'eau de l'Anjou Thierry Gallard annonce la couleur en matière d'investissement pour moderniser les réseaux : "Nous avons prévu un plan d'investissement de 107 millions d'euros". A Charleville-Mézières (Ardennes), toujours d'après le Parisien, la hausse du prix de l'eau atteindra 13% cette année. Soit une augmentation pouvant atteindre 4,80 euros le m3, et 65 euros supplémentaires pour un foyer de 4 personnes.

En France, le mètre cube d'eau est proposé, en moyenne, à 4,14 euros selon l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement (Sispea). Ce tarif varie entre 3 euros et 6 euros le m3 en fonction de votre commune de résidence. Pour un couple avec deux enfants, la consommation moyenne d'eau s'élève à 120m3 par an. Autrement dit, une facture de 497 euros.

Le prix de l'eau est fixé par délibération du conseil municipal, dans chaque commune française. En 2022, des hausses de tarifs de 15%, voire 20% ont été votées, de quoi faire planer de gros doutes sur votre facture d'eau dès cette année. A Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), par exemple, le prix de l'eau devrait grimper de 10%. Les syndicats des eaux et collectivités ont également voté une hausse impressionnante de 11% à Thouars (Deux-Sèvres).

Cette augmentation inquiétante peut tout d'abord s'expliquer par le contexte économique. L'inflation reste à un niveau élevé, 5,9% en décembre 2022 sur un an. Aussi, l'assainissement de l'eau requiert une quantité d'électricité assez importante. Une électricité qui voit elle aussi, son prix flamber, malgré la prolongation du bouclier tarifaire. Les pompes, machines utilisées, le chlore et le charbon ont vu leur coût exploser de 10% à 30% cette année. Les précédents épisodes de sécheresse ont également contribué à cette hause du coût de l'eau, en raison du manque de volume.

Plusieurs associations sont déjà montées au créneau pour d'endiguer ce phénomène d'augmentation du prix de l'eau. Leur but, demander une aide au gouvernement pour stopper l'hémorragie et alléger la facture des communes. Problème, les réseaux qui gère l'eau en France ne sont pas soumis au bouclier tarifaire 2023, mis en place par l'Etat pour contenir la hausse du coût de l'énergie.

La ville de Paris dispose de sa propre régie municipale d'eau potable. Pour tout type d'usages au quotidien, l'eau de Paris coûte moins de 0,004 euro le litre. Au 1er janvier 2023, le prix total du mètre cube d'eau s'élève à 3,84 euros par m3 TTC hors abonnement. Malgré l'évolution des tarifs, l'eau à Paris reste la moins chère de la métropole.