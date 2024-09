Réforme des retraites : un retour possible à 62 ans ? Ce qui se prépare

Le dossier de la réforme des retraites devrait être rouvert par le nouveau gouvernement. Quels changements seront possibles ?

C'est l'un des sujets chauds du nouveau gouvernement : quel avenir pour la réforme des retraites ? Adoptées au forceps, à coups de 49.3, au printemps 2023, les nouvelles dispositions concernant l'âge de fin de carrière et les diverses modalités sont toujours sur la sellette. Début juillet, la coalition de gauche du Nouveau Front populaire a remporté le plus de sièges à l'Assemblée nationale et, à l'autre bout de l'échiquier, le Rassemblement national s'est affiché comme le parti détenant, à lui seul, le plus de députés. Le point commun entre les deux ? La volonté d'abroger la réforme des retraites. Dans la rue, les syndicats veulent poursuivre le combat contre l'âge de départ fixé à 64 ans.

Or, après des semaines de tractations, Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre issu des Républicains (4e force politique de l'Assemblée) et un gouvernement comptant des membres de sa coalition Ensemble (Renaissance -ex-LREM-, MoDem, Horizons…) et de LR. Autant de ministres qui ont soutenu le projet de loi décrié.

Pourtant, il n'est pas impossible que la réforme des retraites soit modifiée dans les mois à venir. Michel Barnier, chef du gouvernement, a dit vouloir "prendre le temps d'améliorer la réforme", tandis que sa ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, s'est dite favorable à "rendre la dernière réforme des retraites peut-être plus soutenable pour tous et répondre aux anxiétés qu'elle a pu générer, en particulier chez les femmes."

Le RN propose une loi pour abroger la réforme

Le sort de l'actuelle réforme des retraites pourrait se jouer le jeudi 31 octobre prochain. Ce jour-là, une proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale : une "PPL" "visant à restaurer un système de retraite plus juste en annulant les dernières réformes portant sur l'âge de départ et le nombre d'annuités". Porté par les députés RN, ce texte vise à revenir aux anciennes règles de départ à la retraite.

Marine Le Pen et ses collègues de l'hémicycle veulent rétablir l'âge d'ouverture des droits à 62 ans à compter de la génération 1955 (au lieu de 64 ans à compter de la génération 1968) et revenir à 42 annuités de cotisation à compter de la génération 1961.

Sur le papier, cette proposition a de quoi séduire dans les rangs frontistes : ceux de l'ex-FN et ceux du NFP, la gauche militant également pour une abrogation de la réforme. Le cumul des députés de ces formation permettrait de recueillir 319 voix, soit la majorité absolue. Un tapis rouge pour le retour de la retraite à 62 ans ? Pas si sûr, guerre politique oblige.

Le Parti communiste, d'abord emballé, a tempéré sur un éventuel soutien au RN, tandis que LFI et les socialistes militent plus pour faire le dos rond, ne pas se positionner et proposer un amendement dans le projet de loi de la Sécurité sociale. Quant aux écologistes, pactiser avec le parti à la flamme semble impensable.

Si seule la majorité des participants au vote suffit pour faire passer une première étape à la loi, le camp macroniste-LR devrait s'allier dans un vote contre la proposition du RN. Difficile d'imaginer l'âge de départ à la retraite repasser à 62 ans. Quand bien même le texte obtiendrait une majorité au palais Bourbon, encore faudrait-il que le Sénat (à majorité LR) le valide à son tour, même si c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. L'ambition -bien que plausible- risque de se fracasser sur le mur de la réalité politique.

Une réforme… réformée par le nouveau gouvernement ?

Tout au long de l'interminable feuilleton politique, la question de l'avenir de la réforme des retraites s'est posée. Surtout, l'opinion des nouveaux ministres sur le sujet a été scrutée. Dès sa nomination, Michel Barnier s'est dit favorable à "ouvrir le débat" en vue d'une "amélioration" du texte, sans "tout remettre en cause." Le Premier ministre "veu[t] engager une amélioration, mais en respectant le cadre budgétaire." Comprendre : des ajustements à la marge oui, le retour à 62 ans, non.

Même son de cloche chez sa nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. Cette dernière a plaidé pour "rendre la dernière réforme des retraites peut-être plus soutenable pour tous et répondre aux anxiétés qu'elle a pu générer, en particulier chez les femmes." Si elle a voté en faveur de la réforme en 2023, la désormais ex-députée de Paris s'était montrée critique sur la simplification des critères de pénibilité établie par les macronistes, jugeant que les modifications étaient allées "trop loin".

Dès lors, celle qui a joué un rôle central dans le déroulement du tapis rouge à Uber pour son arrivée en France, ainsi que Michel Barnier, pourraient donc, dans les semaines à venir, rouvrir en partie le dossier des retraites : la pénibilité, les carrières des femmes ainsi que les carrières longues seraient les principaux points réexaminés. Sans pour autant, savoir, à ce stade, ce qui pourrait accoucher de ces nouveaux débats.