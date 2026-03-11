Combien allez-vous payer d'impôts cette année ? On a testé le simulateur officiel de Bercy

Le fisc a mis en ligne son simulateur d'impôts 2026. Selon Bercy, il permet d'estimer en quelques clics ce que vous allez payer cette année. On l'a essayé en prenant trois situations types.

En avril, il y aura les poissons d'avril, les chocolats de Pâques et... la déclaration de revenus à remplir ! Une date a même été divulguée : le 9 avril 2026 pour le lancement de la campagne de déclaration de revenus selon Ouest-France.

Sur le site impots-gouv.fr, le fisc est visiblement dans la dernière ligne droite des préparatifs. Le simulateur officiel est même en ligne, comme nous l'avons constaté le 10 mars. Accessible à tous les résidents français, cet outil permet d'obtenir une estimation précise de l'impôt à payer en 2026, du revenu fiscal de référence et du futur taux de prélèvement à la source.

Le simulateur se présente cette année sous deux versions : un modèle simplifié pour ceux qui déclarent des salaires, pensions, retraites et charges courantes, et un modèle complet pour les situations plus complexes incluant des revenus d'activité commerciale, libérale ou agricole.

L'interface peut dérouter au premier abord. Pas de bouton pour aller à la page suivante, une présentation plutôt austère... Pas de doute, on est bien sur le site des impôts ! On a cherché quelques secondes avant de comprendre qu'il faut en réalité cliquer sur le titre : "Modèle simplifié" ou "Modèle complet" pour aller à la page suivante. Pas très intuitif ! Heureusement, une fois cette étape franchie, l'utilisation devient plus fluide.

La page d'accueil du simulateur. Il faut donc cliquer sur "Modèle simple" ou "Modèle complet" en bleu pour accéder à la page suivante. © Impots.gouv.fr

Pour tester l'outil, nous avons pris trois cas types : un jeune actif, un couple avec un enfant en bas âge (et éligible au crédit d'impôt pour garde d'enfant), et un couple de retraités.

Testez-vous même le simulateur des impôts

Pour un jeune actif célibataire : quel montant ?

Prenons d'abord le cas de Zoé, célibataire de 25 ans touchant un salaire brut annuel d'un peu plus de 30 000 euros, soit 23 500 euros à déclarer. Après avoir renseigné sa situation matrimoniale, son âge et ses revenus dans le formulaire, le simulateur calcule rapidement son revenu fiscal de référence. Le verdict tombe après validation : "MONTANT RESTANT À PAYER AU TITRE DE L'ANNÉE 2025 : 630 euros". Ce montant correspond à l'impôt total, sans prélèvement à la source déjà effectué, cas typique d'une jeune active remplissant sa première déclaration depuis son nouvel emploi.

Pour un couple avec enfant

Un couple de trentenaires avec un enfant né en 2024 représente une situation plus complexe. Avec un revenu global de 51 000 euros bruts annuels (environ 2000 euros nets mensuels chacun) et 2000 euros de frais de garde déclarés après déduction des aides PAJE, le simulateur calcule automatiquement 2,5 parts fiscales, une pour chaque adulte et une demi pour l'enfant. Le revenu fiscal de référence s'établit à 45 900 euros. Le simulateur détaille parfaitement le calcul : "Impôt avant crédits d'impôts : 1217 euros, Crédit frais de garde des enfants : 1000 euros" (soit 50% du montant déclaré, dans la limite de 3500 euros). On arrive au final à un impôt net de 217 euros restants.

Pour un couple de retraités

Les retraités ne sont pas oubliés. Martine et Rémi, nés en 1955, touchent respectivement 1800 et 2500 euros bruts de retraite mensuelle. Après application de la CSG, ils déclarent environ 20 000 euros pour l'un et 27 000 euros pour l'autre. Le simulateur annonce : "MONTANT RESTANT À PAYER AU TITRE DE L'ANNÉE 2025 : 1611 EUROS". Ce montant brut ne tient pas compte des prélèvements à la source déjà effectués, qui viendront considérablement réduire le solde à verser.

Le simulateur permet d'intégrer des situations bien plus complexes : revenus locatifs, plans d'épargne retraite, investissements financiers... C'est aussi poussé et personnalisable que lors de votre propre déclaration. Pour rappel, le nouveau barème 2026 s'applique désormais avec cinq tranches : 0% jusqu'à 11 600 euros, 11% de 11 601 à 29 579 euros, 30% de 29 580 à 84 577 euros, 41% de 84 578 à 181 917 euros et 45% au-delà. Verdict final de notre test : ce simulateur se montre plutôt simple à utiliser... Une fois qu'on s'est résolu à l'inévitable tâche du printemps à effectuer. Oui, l'heure des impôts approche et il va bien falloir se pencher ce printemps sur ces fameuses petites cases à remplir !