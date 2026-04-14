Le barème a changé : tous ces Français ne paieront pas d'impôts cette année

Le barème de l'impôt sur le revenu a évolué, tous ces Français vont en profiter.

Chaque année, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées pour tenir compte de l'inflation. Sans cette revalorisation annuelle, un contribuable dont le salaire augmente simplement au rythme de l'inflation se retrouverait à payer plus d'impôt, non pas parce qu'il s'est enrichi avec des revenus supérieurs, mais simplement parce que les prix ont augmenté. Pour éviter cette "injustice", les impôts effectuent donc un changement de barème.

Pour 2026, sur les revenus 2025, cette revalorisation est de 0,9 % sur chacune des tranches du barème. Les tranches applicables pour la déclaration des revenus 2025 sont désormais les suivantes :

Jusqu'à 11 600 € : 0 %

De 11 601 € à 29 579 € : 11 %

De 29 580 € à 84 577 € : 30 %

De 84 578 € à 181 917 € : 41 %

Au-delà de 181 917 € : 45 %

Simple ? Pas toujours ! En scrutant ce barème, on peut penser qu'un contribuable déclarant plus de 11 600 euros de revenus est forcément imposable. Ce n'est pourtant pas le cas cette année ! Bercy a ainsi donné deux exemples concrets. Prenons Paul célibataire de 25 ans déclarant 19 300 euros de salaires déclarés sur l'année 2025. Les impôts commencent par appliquer la déduction forfaitaire de 10% valable pour tous les contribuables. Son revenu imposable tombe alors à 17 370 euros (19 300 - 1930).

Sur ces 17 370 € de revenu imposable, la première tranche jusqu'à 11 600 € n'est pas taxée. Seule la fraction entre 11 600 € et 17 370 € est taxée à 11 %. Plusieurs mécanismes de réduction d'impôt se cumulent alors. C'est la "décote". Le calcul aboutit finalement à un impôt théorique de 25 euros. Sauf qu'il existe encore un dispositif, le taux de recouvrement. Il est fixé à 61 euros. Avec un impôt théorique de 25 euros, ce taux s'applique. Paul ne sera pas imposable et n'aura pas à verser les 25 euros dûs.

Même chose dans le cas d'un couple marié sans enfants mais avec un barème plus élevé : 38 000 euros pour 2 parts. Ce montant tombe à 34 200 euros de revenus imposable après la décuction forfaitaire de 10%. Pour des salaires déclarés de 38 000 €, leur impôt sur le revenu après décote est alors de 275 €. Cette fois, pas de taux de recouvrement, ils devront bien payer cette somme au fisc. A l'inverse avec 36 000 euros de revenus déclarés, ils seraient cette fois non imposables. La frontière est parfois fine ! On résume : 19 300 euros de salaires déclarés pour un célibataire, moins de 38 000 euros à deux pour un couple sont donc les limites 2026 pour ne pas être imposable. Au-dessus, il faudra bien régler la note !