Pourquoi les impôts sont obligés de rembourser tous ces Français ? Voici la date du virement

Certains contribuables auront une bonne surprise au coeur de l'été.

La course contre la montre est lancée pour des millions de Français qui doivent encore remplir leur déclaration de revenus ! Mieux vaut ne pas tarder : les contribuables des départements 19 à 54 disposent d'un délai jusqu'au jeudi 28 mai 2026 pour transmettre leur déclaration en ligne, tandis que ceux résidant dans les départements 55 à 95 bénéficient d'un sursis jusqu'au 4 juin. Ce n'est pas seulement une obligation théorique même avec la mise en place du prélèvement à la source en 2019.

Mais attention : le système du prélèvement à la source fonctionne sur un principe de régularisation a posteriori. Tout au long de l'année 2025, les contribuables ont vu logiquement leur impôt directement prélevé sur leurs salaires, pensions ou autres revenus, selon un taux calculé sur la base de leurs revenus antérieurs. La déclaration du printemps 2026 permet désormais de faire le point et d'ajuster les éventuels écarts entre ce qui a été prélevé et ce qui était réellement dû.

Ce fonctionnement génère in fine trois situations distinctes pour les contribuables. Certains découvriront qu'ils ont payé exactement le montant correspondant à leur situation fiscale réelle, auquel cas aucune action supplémentaire n'est requise. D'autres constateront qu'ils doivent encore s'acquitter d'un solde, particulièrement s'ils ont bénéficié d'une avance trop importante sur leurs crédits d'impôt en janvier dernier ou si leurs revenus ont augmenté en cours d'année. Enfin, certains auront la bonne surprise d'être remboursé !

Pour le savoir, votre déclaration de revenus présente un bilan simple à lire avant l'étape de la signature. Mieux, les avis d'impôt qui font foi seront progressivement mis à disposition dans les espaces personnels en ligne ou envoyés par courrier durant l'été 2026, précise la Direction générale des finances publiques, la Dgfip. Ces documents détailleront le calcul final de l'impôt et indiqueront si le contribuable doit recevoir un remboursement ou s'acquitter d'un solde.

Qui est concerné ? Les contribuables éligibles à un remboursement se trouvent principalement dans deux catégories. La première concerne ceux dont "le montant prélevé à la source en 2025 est supérieur au montant final" de leur impôt, selon les informations officielles. La seconde catégorie regroupe les personnes ayant "engagé en 2025 des dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits d'impôt", comme les dons aux associations, l'emploi d'une aide à domicile, les frais de garde d'enfants ou les investissements locatifs. Pour ces derniers, le remboursement correspondra au solde restant après déduction de l'avance de 60% éventuellement perçue en janvier.

Les remboursements seront effectués automatiquement "entre juillet et août" 2026, confirme Bercy. Mieux, aucune démarche est nécessaire. L'administration privilégiera le virement bancaire sur le compte déjà connu de ses services, ou à défaut, enverra un chèque au domicile du contribuable.