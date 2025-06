Impôts : tous ceux qui ont une piscine doivent vérifier cette case, elle peut encore être modifiée

Si la déclaration de revenus est fermée, ce détail peut toujours être modifié auprès du fisc.

L'été est de retour, la chaleur avec et, forcément, l'envie de piscine se fait de plus en plus pressante. Ceux qui en ont une n'ont pas attendu la mi-juin pour la nettoyer et la mettre en marche. Les premiers plongeons ont déjà été faits depuis longtemps et les week-ends à se laisser flotter commencent à s'accumuler.

Pourtant, avant de profiter de la piscine, des frais ont dû être engagés pour son entretien. Peu de propriétaires y pensent mais une partie est déductible à 50% des impôts. Certaines dépenses peuvent réduire votre revenu imposable et, donc, baisser le montant de l'impôt à payer. Encore faut-il connaître l'astuce.

A l'image de ce qui peut être déductible lors de l'intervention d'un jardinier, faire appel à un pisciniste pour certains services d'entretien permet de réduire ses impôts. Cela est toutefois très encadré puisque seules deux prestations précises sont déductibles à 50% : le nettoyage des margelles et abords de la piscine, ainsi que le nettoyage des équipements, tels que le volet, la bâche et/ou la barrière de protection, ou du local technique. Et c'est tout !

Le champ d'application est restreint mais pour les personnes qui ne peuvent plus entretenir elles seules leur piscine, il est toujours bon de savoir qu'une partie des frais est déductible des impôts. Pour cela, il faut indiquer le montant dépensé dans la case 7DB, c'est-à-dire la ligne "sommes versées en 2024" dans la section "Service à la personne : emploi à domicile".

Si vous l'avez déjà remplie en raison de travaux de jardinage ou de femmes de ménage, le montant vient s'ajouter aux sommes déjà indiquées. Attention toutefois à ne pas être trop gourmand. Le fisc défalque, au maximum, 2500 euros du revenu imposable par ce biais, pas plus. Soit 50% de 5000€ de dépenses. Au-delà, cela ne pourra pas être déduit.

Si la date limite pour faire sa déclaration de revenus est passée, il est toujours possible de la modifier, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ceux qui possèdent une piscine et qui auraient oublié de déduire de leurs revenus ces dépenses effectuées en 2024 peuvent encore les ajouter dans la case correspondante.

Attention toutefois : comme il s'agit d'une modification de votre déclaration de revenus après la date limite et qui, par ailleurs, est en votre faveur puisqu'elle vous permet de diminuer le montant des impôts à payer, il est impératif de garder les justificatifs, voire des les adresser directement au fisc pour expliquer votre démarche. Montrer patte blanche évite généralement les litiges car si le contribuable ne motive pas, de lui-même, son changement auprès du Trésor public, alors un contrôle devrait avoir lieu. Mieux vaut s'éviter ce petit désagrément administratif...