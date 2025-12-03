Beaucoup l'oublient : cette déclaration est obligatoire et doit être faite sur Internet dès janvier

Vous devez obligatoirement déclarer cela sur votre espace personnel d'Impôt.gouv.fr. Et ce, dès le 1er janvier 2026 !

Encore de la paperasse ? Oui mais fini le bon vieux papier ! Depuis plusieurs années, les démarches administratives et vos déclarations fiscales se font de plus en plus en ligne. Une nouvelle déclaration à faire au fisc vient de rejoindre cette longue liste. Désormais, tout se fera obligatoirement sur internet !

Ce changement a été confirmé par le Ministère de l'action et des comptes publics, qui le justifie par "un souci d'éco-responsabilité". C'est aussi (et surtout) car ils ont constaté que la plupart des gens utilisaient déjà Internet : rien qu'en octobre 2025, plus de 69 % de cette déclaration étaient déjà faites en ligne ! Rassurez-vous, si vous n'avez pas accès à Internet, vous restez dispensé de cette obligation. Vous pourrez toujours faire votre déclaration par papier, comme pour la déclaration de revenus. Il faudra pour cela vous rendre votre centre des impôts et justifier votre requête.

Pour tous les autres, la règle est simple : à partir du 1er janvier, tous les dons d'argent et de certains objets devront être déclarés sur Internet. Attention, c'est celui qui reçoit le don (et non celui qui donne) qui doit faire la déclaration au fisc ! Si beaucoup l'oublient, il est absolument obligatoire de déclarer au fisc toutes les sommes d'argent (peu importe le montant ou la date), les "biens meubles" (bijoux, véhicules, œuvres d'art, objet de valeur etc.), ainsi que les dons d'actions.

Pour la remplir, rendez-vous sur votre espace personnel du site Impot.gouv.fr, cliquez sur "déclarer" puis "déclarer un don ou une cession de droits sociaux" et laissez-vous guider. Notez que certaines déclarations très spécifiques (article 790 bis A du CGI, réduction Guyane, dons d'œuvres d'art etc.) ne sont pas encore concernées par cette obligation en ligne, pour l'instant. Si vous oubliez de faire cette déclaration, vous vous exposez à un contentieux ou à un redressement fiscal en cas de contrôle.

Pour autant, faut-il déclarer l'argent que vous avez reçu à Noël ? Pas forcément... Les occasions spéciales (anniversaires, mariage, naissance et les fêtes de fin d'année) sont exemptées. En clair, si un proche vous donne de l'argent pour le réveillon, vous n'avez rien à déclarer. Sous réserve que la somme ne soit pas trop importante... En revanche, si quelqu'un vous verse de l'argent sans aucune occasion particulière, là, la déclaration devient obligatoire.

Les contrôles sont possibles. On se souvient du footballeur Ousmane Dembélé, rappelé à l'ordre en novembre par la justice pour avoir donné 200 000 euros à sa mère comme "cadeau d'anniversaire" plus de six mois après la date dut dit anniversaire, et envoyé sur un compte bancaire espagnol non déclaré en France.

Il existe aussi des abattements pour ne pas être imposé : un parent peut donner à ses enfants jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans, alors que les grands-parents sont soumis à un plafond de 31 865 euros. Au-delà, l'impôt est calculé selon le lien de parenté. Le profil du donateur est d'ailleurs lui aussi bien étudié. Les services des Impôts vérifient que son don est proportionnel à sa fortune : donner beaucoup lors d'un événement quand on est très riche peut passer sous les radars, mais le faire quand on a de faibles revenus pourrait davantage éveiller les soupçons.