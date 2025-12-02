Deux coups de froid éclairs à deux dates précises en décembre, neige et verglas pourraient compliquer la fin d'année

Les prévisions météo de décembre se précisent. Deux coups de froid remarquables pourraient arriver dans les prochaines semaines.

Le mois de décembre a commencé sous la pluie. Le temps est très perturbé cette semaine. Les températures varient, étant certains jours au-dessus des normales de saison et d'autres légèrement en dessous. Il fait donc globalement assez frais. Les massifs ont désormais une belle couche blanche. Le week-end sera aussi perturbé, mais marquera le début d'un redoux avec la remontée d'air sud tropical.

La semaine prochaine, les températures minimales seront le plus souvent positives et les maximales seront situées entre 8 et 14 degrés, voire plus dans le sud. Elles devraient monter 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes de saison. Le ressenti pourrait cependant être gâché par les perturbations qui entretiendront l'humidité. Cette douceur pourrait se maintenir jusqu'à la mi-décembre. Météo France ne prévoit pas non plus de froid avant au moins 15 jours.

© La Chaine météo

Un mois plutôt doux se dessine donc dans son ensemble, selon La Chaine Météo. Selon les modèles des météorologues, "un flux océanique enchaînera les perturbations et maintiendra des masses d'air souvent tempérées". Les températures pourraient alors être fréquemment au-dessus des moyennes de saison, ce qui va donc limiter le risque de froid durable et de neige à basse altitude. Le manteau blanc pourrait cependant résister au-dessus de 1500 m et s'abaisser à 1000 m selon les perturbations. L'air glacial devrait se cantonner au grand nord en Europe, surtout vers la Scandinavie.

Il pourrait toutefois y avoir de "brefs coups de froid" à deux périodes. La Chaine Météo évoque la mi-décembre pour un rafraichissement plus sensible. Attendu entre le 15 et le 18, il provoquerait une semaine assez froide avec des giboulées de neige. Ce refroidissement ne devrait pas être très durable, mais se limiter à une parenthèse hivernale. L'ampleur de la baisse des températures est à préciser.

La période des fêtes à la fin du mois pourrait également être nettement plus froide, ce qui peut compliquer la période des rassemblements en famille et des déplacements qui vont avec. Ce coup de froid en fin d'année appelle donc à la vigilance. Cela ne veut pas forcément dire que Noël aura lieu sous la neige, le dernier réveillon enneigé remontant à 2010. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.