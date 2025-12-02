Les chefs l'utilisent : le test infaillible pour que les aliments n'accrochent plus sur une poêle en inox

Il existe une technique incontournable utilisée par les chefs eux-mêmes pour garantir une cuisson sans accroche dans une poêle en inox.

Les poêles sont un incontournable de nos cuisines. Œufs au plat, viandes, oignon... Elles permettent de faire cuire tout un tas d'aliments. C'est pourquoi le choix du matériel (teflon, acier, fonte etc.) est très important. Le scandale des polluants éternels (PFAS) présents dans les revêtements antiadhésifs des poêles en téflons nous a permis de se rendre compte de l'importance d'une cuisson saine.

C'est ainsi que la poêle en acier inoxydable a fait son grand retour dans nos cuisines. L'entreprise française Cristel, leader de l'équipement de cuisine en inox, a vu ses ventes exploser : les poêles en acier inoxydable représente désormais 70 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, selon BFM Business.

Certes, le prix de ces poêles peut paraître plus élevé (comptez jusqu'à 95 euros), mais c'est un investissement pour l'avenir. En effet, ces poêles sont réputés durable dans le temps, elles s'abîment beaucoup moins vite que les poêles en téflon. En plus, elles ne contiennent pas de PFAS garantissant une cuisson beaucoup plus saine pour la santé des consommateurs.

Habituellement utilisé en milieu professionnel, elles permettent une cuisson technique. Mais encore faut-il savoir l'utiliser ! Si à chaque fois, les aliments collent et crament au fond de la poêle, ce n'est absolument pas normal ! Heureusement, il existe une technique incontournable utilisée par les chefs eux-mêmes pour garantir une cuisson parfaite et sans accroche : le test de la goutte d'eau.

C'est simple : chauffez doucement votre poêle sur une plaque de cuisson. Inutile de mettre la puissance maximale, un feu moyen suffit amplement. Attendez 2 à 3 minutes pour que la chaleur se répartisse uniformément, et versez quelques gouttes à la surface. Si elles grésille et s'évaporent lentement, attendez quelques minutes avant de refaire le test. Si lors de la deuxième fois, les gouttes s'évaporent directement dans un nuage de vapeur, ce n'est toujours pas bon !

Si les gouttes formes des billes qui roulent comme des perles, sans s'évaporer, bravo, vous avez atteint la température idéale de cuisson. C'est ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. Une fois que la température est parfaite, vous pouvez baisser légèrement le feu et ajouter votre matière grasse (si nécessaire), puis vos ingrédients.

Gardez toujours à l'esprit que l'acier inoxydable retient et diffuse la chaleur de manière exceptionnelle. Un feu moyen à doux est donc largement suffisant pour la majorité de vos préparations. Vous éviterez ainsi que vos ingrédients ne brûlent ou n'attachent, préservant au maximum leurs saveurs et leurs nutriments !