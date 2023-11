Les salariés la touchent généralement avant Noël : cette prime va baisser, c'est la dernière année pour en profiter pleinement

Le "petit plus" financier perçu en fin d'année par les salariés va diminuer.

Depuis plusieurs années, elle vient mettre du beurre dans les épinards au moment des fêtes de Noël. Près de 4 millions de Français touchent en novembre ou en décembre une prime destinée à donner un coup de pouce financier pour la fin d'année. Pour les salariés gagnant jusqu'à 4150€ nets mensuels, elle est autour de 500€ (montant médian). Mais 2023 sera la dernière année pour en profiter pleinement.

D'ici fin décembre, les entreprises pourront toujours verser à leurs salariés la prime de partage de la valeur (PPV), ex-prime Macron, sans que personne ne paie d'impôt dessus (ni la société, ni l'employé). Ce qui ne sera plus le cas en 2024. Les règles vont en effet évoluer à partir du mois de janvier.

L'année prochaine, si votre employeur vous verse cette prime, elle devra être comptabilisée dans vos revenus à déclarer aux impôts. Comme lors de la déclaration faite en 2023. Sauf que cette fois, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu. Concrètement, il ne sera plus possible de toucher exactement la somme donnée par l'entreprise. Des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), ainsi que votre taux d'imposition, seront appliqués sur le montant perçu. La prime qui arrivera alors sur votre compte en banque sera moins élevée que les années précédentes.

Si les plafonds ne sont pas modifiés (de 3 à 6000€ maximum selon les entreprises), le dispositif va devenir moins intéressant. D'abord car les salariés ne toucheront plus autant, puis car les entreprises vont aussi devoir mettre la main à la poche et verser à l'Etat 20% de la somme octroyée.

Ainsi, pour un salarié dont le taux d'imposition est de 1,5% et qui bénéficie d'une prime de 500€, ce sont 444,72€ qui lui seront versés, en tenant compte des prélèvements sociaux. La société, elle, aura payé 600€.

Cette décision, prise par le gouvernement, a été motivée par une recommandation du Conseil d'Etat. Ces changements sont aussi un levier de recettes supplémentaires pour l'Etat qui devrait empocher 200 millions d'euros grâce à l'impôt sur le revenu. La Sécurité sociale, elle, pourrait voir arriver dans ses caisses 500 millions d'euros supplémentaires grâce aux cotisations. Si les entreprises continuent de verser cette "prime Macron". En 2022, au total, 6 065 530 salariés avaient touché cette prime, dite PPV, entre juillet et décembre.