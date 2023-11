Oubliez la carte bleue : les prix peuvent baisser si vous payez en espèces et personne ne le sait

Le paiement en cash pourrait faire son retour en force car il offre un avantage indéniable.

Les portefeuilles des Français sont plus garnis. Au sens propre du terme. Alors que le coût de la vie rend les fins de mois plus difficiles pour de nombreux ménages, les Français semblent avoir un regain d'intérêt pour les espèces. Davantage de cash a été retiré depuis le début de l'année et il y a une bonne raison à cela.

Face à la flambée des prix et la difficulté de maîtriser son budget en payant par carte, garnir son porte-monnaie de pièces et billets permet de savoir exactement où l'on en est dans ses dépenses et de réfléchir à chaque achat. "Nous avons de plus en plus de clients qui se constituent des enveloppes en espèces pour mieux contrôler leurs dépenses dans le contexte actuel", confirme un dirigeant bancaire aux Echos.

Mais ce n'est pas tout. L'argent liquide peut aussi se targuer d'un atout particulièrement attractif pour les consommateurs et les commerçants : il peut faire baisser les prix au moment du passage en caisse. Ces dernières semaines, le marchands ont expliqué s'inquiéter de l'augmentation des coûts qu'ils doivent supporter lorsqu'un paiement est effectué par carte bancaire.

Entre la location du boîtier et les frais de transaction, cela représente chaque mois plusieurs centaines d'euros. Un véritable poids, notamment pour les petits commerces. Ces frais, les entreprises les intègrent déjà dans leurs charges, donc dans les prix qu'elles pratiquent. Elles ne peuvent d'ailleurs pas demander à un client de payer un supplément s'il règle par CB : la loi l'interdit formellement.

En revanche, cette même loi autorise un autre mécanisme : celui de faire baisser le prix en fonction du moyen de paiement utilisé. Concrètement, pour un produit vendu 10€, une réduction d'1€ (ou autre) peut être appliquée si l'achat est réglé en cash. Ce dispositif doit toutefois être clairement affiché dans la boutique.

La pratique n'est pas répandue en France (par manque d'information ?) mais est déjà instaurée dans divers pays. C'est notamment le cas en Allemagne. A Ravensburg, près du lac de Constance, un restaurant offre 5% de réduction si l'addition est payée en espèces. L'objectif : diminuer ses frais pour Visa et Mastercard, comme il l'explique au Frankfurter Allgemeine. Aux Etats-Unis, plusieurs restaurant le font, notamment à New-York : l'un d'eux propose une ristourne de 15% pour un règlement en cash, rapporte le Wall Street Journal.

Tandis que plus de 80% des Français ont drastiquement réduit leurs dépenses "loisirs" (restaurant, cinéma...), mais aussi sur d'autres volets (alimentation, habillement notamment), ce levier d'une réduction lors des paiements en cash pourrait être attractif. Avec une limite, de taille : que tous les revenus perçus ne soient pas déclarés aux impôts.