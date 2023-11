Des milliers d'enfants en France feraient mieux à l'école si leurs parents vérifiaient ce simple détail

Trop de parents oublient de vérifier ce détail essentiel chez leur enfant, il faut pourtant le faire très tôt : leur scolarité, leurs relations sociales et leur avenir en dépendent.

Etre un bon parent à notre époque n'est pas chose facile : les conseils des proches, des spécialistes de la petite enfance ou des enseignants sont parfois contradictoires... Et les informations sur les méthodes d'éducation les plus efficaces et bienveillantes sont très exigeantes, parfois culpabilisatrices. Mais il y a toutefois des choses avec lesquelles il faut savoir être rigoureux, notamment quand le jeune enfant commence ses apprentissages à l'école.

Parmi les choses à vérifier impérativement auprès de son enfant, dès qu'il entre à l'école, vers 3 ans, il y a évidemment la motricité, mais pas uniquement. Il faut aussi s'attarder sur ce qu'il voit autour de lui et surtout au tableau ! Selon une étude citée par Opticiens par Conviction, près de 20% des enfants qui entrent à l'école ont un souci "qui pris en charge à temps, peut être corrigé". Un autre travail de chercheurs de Poitiers a mis en évidence que "la progression des problèmes est plus importante chez l'enfant, entre 7 et 12 ans" en France.

D'autres travaux récents, effectués par le Conseil général des collèges d'opticiens-optométristes espagnols, montrent qu'un cas d'échec scolaire sur trois est lié à des soucis de vue. Et ce n'est pas rien : les résultats soulignent que pendant les 12 premières années de la vie, environ 80% du développement socio-éducatif d'un enfant se fait à travers ses yeux. Par conséquent, il est essentiel de prêter une attention particulière aux capacités visuelles des enfants, en particulier au cours de leurs premiers mois à l'école.

Puisque la vue est un élément clé du processus d'apprentissage, les parents et les éducateurs doivent veiller à ce que les enfants ne soient pas désavantagés dès leur plus jeune âge. De très nombreux écoliers pourraient avoir besoin de lunettes, mais leurs parents n'en ont pas conscience.

Comment savoir si votre enfant a besoin de lunettes ? Quels sont les signes à identifier rapidement ? Six se dégagent :

votre enfant a des difficultés de concentration ;

votre enfant dessine, écrit ou lit le nez dans son cahier ;

votre enfant confond certaines formes ou lettres comme le H et le N ou le B et le P ;

votre enfant se rapproche trop des écrans ou des pages ;

votre enfant fronce les sourcils pour voir de loin ;

votre enfant tient sa tête anormalement penchée et regarde de biais.

Il est difficile de déterminer si les enfants, en particulier les plus jeunes, ont une vue adéquate, car ils n'ont pas de références pour évaluer leur propre vision, mais c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, les tests visuels ne se limitent pas à la netteté de la vision, mais englobent également l'aisance des enfants dans les activités quotidiennes.

Les soucis oculaires courants chez les enfants sont notamment en augmentation du fait des usages de la vie moderne, caractérisés par une utilisation excessive des écrans, un manque d'activités de plein air et d'exposition à la lumière naturelle.