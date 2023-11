Vous avez perdu beaucoup d'argent en deux ans : voici les montants selon votre salaire

Ce n'est pas une illusion : votre pouvoir d'achat a bien baissé ces dernières années. Les pertes ont même été mesurées lors d'une enquête.

Non ce n'est pas un sentiment mais bien une réalité : les Français ont moins d'argent pour leur quotidien. Et c'est l'INSEE qui le dit ! Le très sérieux institut de statistiques a révélé que le salaire net moyen a connu une baisse de 1% entre 2021 et 2022, marquant le recul le plus important de ces 25 dernières années.

Cette tendance s'explique simplement : en moyenne, les salaires ont augmenté de 4,2%. Or, cette hausse est largement inférieure à celle de l'inflation : elle était de 5,2% sur l'année 2022. Les prix du quotidien ont donc augmenté bien plus vite que les revenus !

Un exemple concret illustre cette réalité : celui du salarié qui gagnait 2012€ nets par mois en 2021, soit le salaire médian (50% des salariés gagnent plus, 50% gagnent moins). En 2022, après une augmentation de 4%, son salaire est passé à 2091€ nets.

Or, en tenant compte de l'inflation (5,2%), son salaire équivalait à 1982€. Entre 2021 et 2022, le salarié a donc perdu 30€ de pouvoir d'achat par mois, soit 360€ sur l'année, car son salaire n'a pas augmenté aussi fortement que les prix du quotidien (alimentaire, énergie...).

Une diminution qui fait suite à une première baisse. Entre 2020 et 2021, le travailleur payé au salaire médian (2005€ en 2020) a vu son augmentation être plus faible que la hausse des prix. Conséquence directe : 300€ en moins sur le compte en banque en un an.

Pour les salariés payés au SMIC, l'Etat a procédé à plusieurs revalorisation de ce salaire minimum. Au total, les diverses hausses successives ont toujours permis d'amortir le choc de la hausse des prix. L'augmentation globale étant au niveau de l'inflation, cela n'a donc entraîné aucune perte de pouvoir d'achat pour les travailleurs les plus précaires.

Il est également à noter que ces revenus issus du salaire sont complétés, pour une partie des Français, par des prestations sociales. En 2022, elles avaient été revalorisées au niveau de l'inflation. Là encore, pas de perte de pouvoir d'achat, donc. Par ailleurs, l'étude ne mesure pas l'évolution de certains revenus dont bénéficient d'autres salariés, notamment les revenus du patrimoine liés à des revenus locatifs par exemple.

Concernant les salariés du public, l'Insee n'a pas encore publié d'étude détaillée. Cependant, le gouvernement avait annoncé qu'entre 2021 et 2022, les salaires des fonctionnaires avaient augmenté, en moyenne, de 1,5% au titre des revalorisations individuelles, avant une hausse du point d'indice au 1er juillet de 3,5%, sans rétroactivité au 1er janvier. Si cela avait permis de compenser l'inflation sur la deuxième partie de l'année, les fonctionnaires ont donc mécaniquement perdu de l'argent cette année-là. Eux aussi.