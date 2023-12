La prime de Noël arrivera plus tard que prévu, tous les bénéficiaires sont concernés

Alors que les versements ont commencé, la prime de Noël va arriver un peu plus tard que prévu sur les comptes en banque.

C'est l'un des mois où les Français dépensent le plus. Avec septembre et ses frais de rentrée scolaire, le mois de décembre et ses fêtes mettent à rude épreuve le portefeuille des ménages. Les traditionnels repas de fin d'année sont souvent l'occasion de se faire plaisir avec des aliments peu habituels et plus chers qu'à l'accoutumée. Et, bien évidemment, un certain budget est à prévoir pour poser des cadeaux au pied du sapin.

Dans certains foyers, (se) faire plaisir à Noël n'est pas toujours évident. En raison de revenus modestes, de nombreuses familles tentent de réduire au strict nécessaire les dépenses prévues pour cette période. Cependant, pour que tout ménage puisse profiter de ces moments en oubliant -un peu- la minceur du compte en banque, un chèque est versé automatiquement mi-décembre pour les plus démunis.

Avant que ne passe le Père Noël, c'est la CAF ou Pôle emploi qui vient abonder les finances des personnes les plus en difficultés. Tous les ans, la prime de Noël est très attendue par les plus de 2 millions de ménages qui en bénéficient de facto en fonction de leur situation (RSA, ASS, Prime forfaitaire pour reprise d'activité, AER). Et, bonne nouvelle, les organismes chargés d'effectuer les versements ont annoncé les dates auxquelles les virements allaient être effectués.

Mais qui dit date de virement ne dit pas nécessairement même date de réception ! Les bénéficiaires de cette aide vont donc encore devoir patienter quelques jours de plus avant de voir ce coup de pouce financier arriver sur leur compte en banque. Les délais entre le virement et sa réception peuvent aller de trois à cinq jours, en fonction des banques.

Ainsi, les dates exactes de perception de la prime de Noël sont les suivantes : entre jeudi 14 et mardi 19 décembre (au plus tard) pour la prime de Noël versée par Pôle emploi ; entre samedi 16 et mercredi 20 décembre (au plus tard) lorsqu'elle est versée par la CAF.

Les deux organismes indiquent qu'il faut compter entre 3 et 5 jours entre la date annoncée et la date de réception. Avec un dimanche et un lundi au milieu du délai, cela peut donc décaler de près d'une semaine l'arrivée de la prime. Cependant, il y a fort à parier que la plupart des versements arriveront entre le vendredi 15 et le samedi 16 décembre. Pas de panique donc si vous en êtes bénéficiaire et que vous ne voyez rien arriver immédiatement !