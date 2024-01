Un virement des impôts arrive chez 9 millions de Français pour les aider à payer des factures

Le fisc va verser plusieurs centaines d'euros à de nombreux ménages d'ici quelques jours.

Elle est inattendue ou a été oubliée. Une bonne nouvelle arrive pour le portefeuille de millions de Français. Alors que le passage en 2024 a été synonyme d'une hausse de nombreux tarifs du quotidien, une partie de la population va recevoir de l'argent directement sur son compte en banque d'ici quelques jours. Ce n'est ni votre employeur, ni la Caf qui en sera à l'origine mais les impôts. Après avoir procédé à des prélèvements ces derniers mois, l'heure des virements est arrivée.

Depuis plusieurs années, à la mi-janvier, le fisc octroie une somme à de nombreux contribuables pour les aider à payer certaines factures. Une aubaine pour les ménages concernés. D'ici quelques jours, l'Etat va verser, en moyenne, près de 630€ à celles et ceux qui sont éligibles à ce versement. Toute la population ne peut pas y prétendre mais, contrairement à certains dispositifs, cela n'est pas lié aux revenus. Les plus aisés peuvent autant en bénéficier que les plus modestes.

Sont concernées par ce virement les personnes qui emploient une femme de ménage, une personne pour garder les enfants, une assistance pour une personne âgée (soit les divers emplois à domicile) ; ont leur enfant dans une crèche, à la garderie scolaire ou en centre de loisirs (frais de garde d'enfant) ; ont fait des dons ; ont des investissements locatifs.

Chaque année, les frais engagés pour ces dépenses sont remboursés par les impôts à divers niveaux : 50% pour les emplois à domicile et frais de garde, 66% pour les dons, autour de 20% pour le locatif. En janvier, le fisc fera un premier virement, correspondant à 60% de la part qu'il rembourse. Les 40% restants le seront au cours de l'été. Les montants sont calculés par rapport à ce que vous avez déclaré en 2023, sur vos revenus et dépenses de 2022. Vous n'avez pas tout suivi ? Explications.

En 2023, vous avez déclaré aux impôts avoir payé en 2022 10 000€ de frais de garde de votre enfant. Le fisc prend donc en charge 5 000€. Mi-janvier 2024, ce sont donc 3 000€ (60% de 5 000€) qui vous seront donnés. Les 2 000€ manquants arriveront dans l'été.

Si vous n'avez pas fait de changement depuis votre dernière déclaration d'impôts et que vous avez droit à cette aide pour l'un (ou plusieurs) des cas cités précédemment, l'argent sera versé automatiquement sur votre compte bancaire le lundi 15 janvier 2024. Le libellé sera le suivant : "AVANCE CREDIMPOT". Les personnes concernées ont, normalement, déjà reçu un document des impôts, disponible dans son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Celui-ci précise la somme qui sera octroyée puisque celle-ci est individuelle, selon les frais engagés par chacun.