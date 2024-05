Des milliers de Français ont reçu ce SMS des impôts : il est officiel et mieux vaut en prendre connaissance

Le fisc a envoyé une alerte à des millions de Français qu'il ne faut pas ignorer.

"Bonjour, pensez à déclarer vos revenus sur impots.gouv.fr. Besoin d'aide ? Appelez le 0809401402 (appel non surtaxé). Direction générale des Finances publiques." Ce SMS, des milliers de Français l'ont reçu ces derniers jours. Mais à l'heure où des textos en tout genre arrivent sans pouvoir certifier leur provenance, une question légitime se pose : s'agit-il d'un véritable message adressé par le fisc aux contribuables ou est-ce une énième arnaque encore bien rôdée pour soutirer de l'argent aux moins avertis ?

Pour une fois, cette communication est bien officielle, a confirmé le fisc à Linternaute. En effet, la DGFiP envoie depuis plusieurs jours des messages pour dire une nouvelle fois aux Français qu'ils doivent faire leur déclaration de revenus en ligne. Un rappel bienvenu car les dates limites approchent à grands pas. "Il est envoyé aux contribuables qui n'ont pas encore validé leur déclaration", précise-t-on du côté de Bercy, qui presse donc certains d'entre eux d'accomplir la démarche.

© Linternaute

Car bientôt, il sera trop tard pour 6 millions de Français. Tous les habitants des départements n°1 (Ain) à 19 (Corrèze), ainsi que pour ceux habitants à l'étranger, n'ont plus que jusqu'au jeudi 23 mai à 23h59 pour signer leur déclaration de revenus en ligne. Après, ce sera toujours possible, mais une amende sera infligée, faisant grimper le montant de l'impôt que vous aurez à payer. Toutes les personnes résidant dans ces territoires et ayant reçu ce SMS de la DGFiP doivent donc se dépêcher de transmettre leur déclaration au fisc.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions financières imposées par la DGFiP. En cas de déclaration tardive mais effectuée spontanément dans un délai raisonnable après la date limite, une majoration de 10% sera appliquée sur le montant de l'impôt dû. Si le fisc doit vous envoyer une mise en demeure, cette majoration passera à 20 ou 40% en fonction du délai dans lequel vous régularisez votre situation. De plus, des intérêts de retard de 0,2% par mois seront ajoutés.

Par exemple, si une personne déclare avec quelques jours de retard et doit 1000 euros d'impôts, elle devra finalement payer 1102 euros en raison de son retard. Si cette même personne effectue sa déclaration deux mois après la date limite suite à une mise en demeure, elle devra payer 1204 euros au total. Gare donc au calendrier !