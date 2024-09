Mauvaise nouvelle pour les locataires : les loyers vont encore grimper, voici de combien au maximum

Nouveau coup dur pour le portefeuille de nombreux Français.

C'est une discrète évolution qui pourrait venir compliquer un peu plus la rentrée de millions de Français. L'information n'a pas encore été rendue officielle mais, d'ici quelques jours, de nombreux locataires risquent de recevoir une bien mauvaise nouvelle de la part de leur propriétaire. Un courrier ou un e-mail pour annoncer ce dont tout le monde se passerait bien : une augmentation du loyer.

Parmi les près de 13 millions de Français qui se logent sans être propriétaires, beaucoup pourraient être contraints de mettre un peu plus la main à la poche afin de conserver leur logement. Le gouvernement va bientôt communiquer dessus. Un nouveau coup dur à venir pour de nombreux ménages.

Une fois par an -seulement-, les propriétaires peuvent décider d'accroître le loyer de leur locataire. Mais attention, impossible pour eux de faire comme bon leur semble et d'appliquer une augmentation démesurée. La loi encadre cela afin d'éviter les abus. Généralement, c'est à la date anniversaire du contrat, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans pile… après avoir signé le bail qu'une majoration peut être appliquée.

A partir du 15 octobre, plusieurs locataires pourraient recevoir une injonction à payer un loyer plus élevé. Si le pourcentage maximal de hausse n'est pas encore connu car le mois de septembre, pris en compte dans le calcul, n'est pas encore terminé, une tendance se dégage clairement, au regard des mois passés. Selon notre estimation maison, l'indice de revalorisation des loyers devrait augmenter de 2% au 15 octobre prochain.

Concrètement, une personne entrée dans son logement le 15 octobre 2023 pour un loyer hors charges de 500 euros pourrait, à compter du 15 octobre 2024, être sommée de payer 2% de plus, soit 510 euros hors charges, ces dernières étant calculées à part. Il est probable que l'accroissement soit même plus un peu plus faible que cela, autour de 1,88%, ce qui représenterait 9,40€ de plus chaque mois. Il s'agit ici d'une hausse maximale. Libre à chaque propriétaire de l'appliquer, de n'augmenter que modérément le loyer ou de ne pas y toucher du tout.

Tous les locataires ne sont pas concernés par cette possible augmentation. Seuls ceux dont l'indice de référence de loyers, indiqué dans le contrat de location, est celui du 3e trimestre (de n'importe quelle année) risquent de payer un loyer plus élevé. Les propriétaires pourront en faire part à tout moment, jusqu'au 14 octobre 2025.