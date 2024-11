C'est officiel : pas de hausse de salaire en 2025 dans tous ces métiers, 6 millions de Français concernés

Cette mauvaise nouvelle frappe 20% du total des employés recensés dans l'Hexagone.

L'annonce est tombée comme un couperet. Elle était redoutée, elle a bien été officialisée. En 2025, six millions de Français ne verront pas leur salaire augmenter. Cela concerne des dizaines de métiers et aucune exception ne sera faite : 0 négociation salariale possible, le montant sur la fiche de paie restera le même au centime près pendant un an de plus. Un coup dur pour le portefeuille, même si les prix ont dernièrement tendance à se stabiliser.

Beaucoup de secteurs sont concernés par ce gel des salaires, quel que soit le grade et le niveau de responsabilité occupé. Cela touche notamment une partie des fameux professionnels "en première et deuxième ligne" dont on a tant parlé et vanté les mérites pendant la crise sanitaire.

Parmi la très longue liste des métiers concernés, on retrouve les professeurs des écoles, collèges et lycées publics -et tout le personnel scolaire de ces établissements-, les pompiers, policiers, gendarmes, douaniers, gardiens de prison, les infirmiers, aides-soignants et toutes les professions des hôpitaux publics (direction comprise), les employés d'organismes sociaux, des mairies, intercommunalités, départements et régions… Bref, toutes les professions de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière, ou d'Etat.

En 2025, aucun fonctionnaire ne sera augmenté, a annoncé Guillaume Kasbarian, le ministre de la Fonction publique. La valeur du point d'indice des fonctionnaires va donc rester bloqué à 59,073€. La grille ne bougera pas d'un iota. Une décision difficile à encaisser pour les principaux concernés : leurs salaires n'ont pas changé depuis le 1er juillet 2023, date de la dernière hausse.

Seuls quelques 230 000 fonctionnaires ont, entre temps, bénéficié d'une infime augmentation de leur rémunération : de 6 centimes, le 1er novembre, en raison de la hausse du Smic, ces derniers étant ceux payés au salaire minimum par l'Etat.