Toutes les pensions de retraite vont finalement augmenter, voici les nouveaux montants au 1er janvier

Revirement de situation pour les retraités qui auront bien une hausse de leurs revenus dans quelques semaines.

C'est la bonne nouvelle inattendue du jour ! Alors qu'ils devaient pâtir des restrictions budgétaires, les retraités verront finalement leur pension de base augmenter à compter du 1er janvier prochain. Initialement, il avait été décidé que l'ensemble des ainés ne toucherait pas un centime de plus lors du passage à la nouvelle année. Mais après moult coups de gueule et négociations, la copie a finalement été revue.

Dans un peu plus d'un mois, 15 millions de personnes vont voir leurs revenus être légèrement plus élevés que jusqu'alors. Légèrement, car la revalorisation ne sera pas non plus Byzance. Du moins, dans un premier temps, car une seconde hausse est d'ores et déjà programmée dans les mois qui suivront. C'est en tout cas ce que laissent entendre les premiers contours dévoilés.

Il a en effet été annoncé une augmentation des pensions de retraite de base de 0,9% en janvier. Le chiffre exact doit être précisé d'ici la fin de l'année, mais il s'agira de cet ordre de grandeur. Cette augmentation n'intervient que sur la pension versée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et concerne tous les retraités, qu'importe leur niveau de revenus.

Il s'agit de la pension versée le 9 de chaque mois, intitulée comme suit : "Virement de Carsat – Motif : Assurance retraite". C'est cette somme-là qui va augmenter, qu'il s'agisse de la pension directe ou de la pension de réversion : les deux seront en hausse.

Pour les retraites de base d'un montant de 600 à 1000 euros, cela représentera une hausse de 5,40€ à 9 euros par mois. Pour une pension de base de 1500 euros, celle-ci passera à 1513,50 euros. Pas de quoi vraiment remplumer le portefeuille, même si une autre bonne nouvelle a été officialisée.

En juillet 2025, tous les retraités qui perçoivent moins de 1426,30€ net de pension de base bénéficieront d'une nouvelle augmentation. Son niveau n'a, à ce stade, toutefois pas encore été précisé, même s'il devrait être autour de 1%. Près de 7 millions de Français devraient être concernés.