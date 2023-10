La Citroën C3 passe à l'électrique, son prix va en faire tiquer plus d'un

Pour la première version électrique de sa citadine phare, Citroën a fait le choix de casser les prix sur un marché encore trop souvent inaccessible pour de nombreux ménages.

Citroën a tenu promesse. Sa C3, vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa naissance en 2002, va arriver sur le marché de l'électrique à un prix défiant toute concurrence. Pour la marque aux chevrons, dont les ventes sont en perte de vitesse (-14 % en 2022), la réussite commerciale de sa petite citadine de quatrième génération est primordiale. Sa stratégie de casser les prix en découle.

Présentée en ce début d'automne, la nouvelle C3 sera tout sauf un copié-collé de sa devancière. Avec son nouveau look, aux courbes moins arrondies, le best-seller de la marque ressemble désormais à un mini SUV (4m01 de longueur). A l'intérieur, bien que plus spacieux, ses équipements n'ont rien de révolutionnaire. Mais ce n'est pas là-dessus que Citroën a voulu surprendre. C'est bien par ses tarifs que le constructeur compte capter l'attention. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Citroën a révélé le prix d'entrée de sa nouvelle ë-C3 le jour de sa présentation, fait plutôt rare dans le milieu automobile.

Bientôt la voiture électrique la moins chère du marché ? Le nouveau bonus écologique va la favoriser

Alors, quel sera le prix de la première C3 électrique, attendue sur nos routes au premier trimestre de l'année prochaine ? Dans la finition de base You, la ë-C3 et sa batterie de 44 kWh pour une autonomie estimée à 320 kilomètres sera vendue 23 300 euros. A titre de comparaison, la Dacia Spring, la voiture la moins chère du marché électrique, coûte aujourd'hui 20 800 euros. La nouvelle Fiat en vaut 10 000 de plus (30 400). Avec le bonus écologique, dont la C3 bénéficiera toujours en 2024, la citadine de Citroën passera à 18 300 euros, et même à 16 300 euros pour les ménages aux revenus les plus bas.

La nouvelle ë-C3 devrait en outre être l'une des grandes gagnantes de la prochaine entrée en vigueur du très attendu "score environnemental", lequel définira les véhicules éligibles au bonus écologique à partir du 1er janvier 2024. Car si la citadine, fabriquée en Slovaquie du côté de Trnava, sera toujours concernée par le bonus, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et notamment de la Dacia Spring, assemblée en Chine, dont les acheteurs ne bénéficieront plus des aides gouvernementales dans quelques semaines. La C3 pourrait donc bien devenir la citadine électrique la moins chère du marché. Et en étant éligible au bonus, la citadine électrique sera proposée en leasing social, à 100 euros par mois. De quoi attirer une nouvelle clientèle, intéressée par le 100 % électrique mais jusque-là freinée pour des raisons budgétaires.

Et Citroën ira encre plus loin très prochainement. En 2025, une ë-C3, plus urbaine, sera équipée d'une plus petite batterie pour une autonomie annoncée à 200 kilomètres. Là-aussi, le fabricant a déjà révélé son prix : 19 900 euros hors bonus. Avec la prime étatique, l'électrique sera alors accessible pour moins de 15 000 euros.