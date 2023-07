Regardez bien vos rétroviseurs, cette petite bande noire n'est pas là pour rien...

Elle est plutôt discrète et peut facilement échapper à l'attention des conducteurs concentrés sur la route. Pourtant cette petite bande noire incrustée sur nos rétroviseurs peut rendre bien des services.

Les voitures du 21ème siècle regorgent tellement d'équipements que la plupart des automobilistes n'en utilisent même pas la moitié. Pire, parmi ceux qui ne lisent pas le manuel d'utilisation – autant dire beaucoup de gens -, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l'utilité de tel ou tel bouton implanté sur la planche de bord de leur véhicule.

Pas question de bouton sur les rétroviseurs, mais ces derniers possèdent toutefois quelques fonctionnalités aussi simples que salutaires. Celle du rétroviseur intérieur permet par exemple de réduire la luminosité renvoyée dans les yeux du conducteur grâce à un petit loquet à actionner. Sur les deux rétroviseurs extérieurs, ce n'est pas une petite tirette mais une bande de couleur noire qui permet d'améliorer le confort visuel du conducteur.

Sur certains forums automobiles, certains nouveaux propriétaires de véhicules se demandent s'il ne s'agit pas d'un autocollant destiné à protéger la vitre, comme cela se fait parfois sur les tablettes numériques ou les montres neuves. Il est vrai qu'on est en droit de se demander comment une ligne incrustée sur une vitre peut-elle avoir une utilité quelconque. Pourtant elle n'a pas été placée là par hasard. Ce trait vertical, continu ou en pointillés, a bien été tracé pour apporter de l'aide à la personne calée derrière son volant. Souvent situé aux trois-quarts du miroir (quand on part de l'intérieur vers l'extérieur), ce petit trait sert en fait à délimiter la partie plate et la partie courbée de votre rétroviseur.

Ces simples traits peuvent diminuer un risque important d'accidents de la route

On appelle cela un rétroviseur asphérique et on en trouve sur la plupart des véhicules récents. En regardant dans la partie courbée de la vitre, celle qui est donc située le plus à l'extérieur du rétroviseur, le conducteur voit son champ de vision élargi. C'est notamment ce qui va permettre de réduire au maximum les angles morts, ces quelques espaces invisibles qui ne permettent pas à l'automobiliste de détecter dans son rétroviseur la présence d'un autre véhicule. Responsables de très nombreux accidents sur les routes, notamment avec les deux roues, les angles morts peuvent donc être diminués voire effacés grâce à la courbe de nos vitres de rétroviseurs. Encore faut-il savoir qu'une petite bande noire permet plus facilement à l'oeil de distinguer la partie plate pour observer ce qui se passe derrière et la partie courbée pour élargir son champ de vision.

Et si votre véhicule ne possède pas de rétroviseurs asphériques, sachez qu'il est possible d'acheter des petits miroirs autocollants en forme de sphère que l'on peut poser directement sur son rétroviseur. On en trouve dès 5 euros, ce qui n'est pas bien cher pour améliorer sa sécurité en voiture...