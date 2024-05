Ce petit geste que font la plupart des automobilistes multiplie par 23 le risque d'avoir un accident

Certains comportements sur la route sont très dangereux et augmentent drastiquement le risque de provoquer un accident.

La distraction au volant est un phénomène qui préoccupe énormément la sécurité routière. Elle se trouve à l'origine de très nombreux accidents de la circulation, avec des chiffres à la hausse, qu'ils soient légers ou graves. Il faut dire que le développement des appareils électroniques, en premier lieu des smartphone depuis une quinzaine d'années, perturbe souvent l'attention des utilisateurs dans tout un tas de taches du quotidien. Qui aujourd'hui est capable de regarder un film ou une série, d'assister à un concert, de boire un verre dans un bar ou tout simplement de se promener dans un parc sans toucher une seule fois à son téléphone ?

Ces nouveaux comportements peuvent se révéler très dangereux dans certaines situations, comme par exemple lorsque l'on se retrouve au volant d'une voiture. Pour un grand nombre d'automobilistes, il est parfois difficile de "décrocher" complètement le temps d'un trajet, comme si répondre immédiatement à un texto, sur le fil d'une discussion WhatsApp, ou se connecter à son réseau social préféré, était devenu quelque chose de vital. Une récente étude de la sécurité routière indique que l'utilisation du téléphone lorsque l'on conduit un véhicule multiplie par trois le risque d'accidents. Le chiffre passe à... 23 en cas de lecture d'un SMS.

On apprend que la lecture d'un texto dure en moyenne cinq secondes. Un temps finalement assez court, mais pendant lequel le conducteur quitte partiellement voire complètement la route des yeux. En plus de cette distraction visuelle, l'usager perd sa concentration puisqu'il se focalise alors sur ce qu'il lit et non plus sur ce qui l'entoure. Sans compter qu'il faut lâcher au moins une main du volant pour pouvoir manipuler son smartphone.

Cette dépendance aux écrans, même en conduisant, a tendance à se généraliser : la sécurité routière informe que 69% des Français utilisent leur smartphone au volant et qu'un conducteur sur quatre s'est déjà fait peur à cause de lui sur la route.

L'usage du téléphone portable au volant est fortement réprimandé par le Code de la route avec une amende forfaitaire de 135 euros accompagnée d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Le fait de manipuler son téléphone ou de le consulter, donc sans passer d'appel ni pianoter dessus, est passible des mêmes sanctions. Celles-ci peuvent s'alourdir dans le cas d'une infraction commise (feu grillé, non-respect d'une priorité, dépassement sur une ligne blanche...) avec le téléphone entre les mains. Les forces de l'ordre ont alors la possibilité de récupérer le permis de conduire pendant 72 heures, une rétention qui peut être suivie d'une suspension du permis pendant six mois.