Cette priorité échappe à de nombreux automobilistes, l'amende est pourtant de 135 euros si vous ne la respectez pas

Le Code de la route n'est pas toujours bien connu des automobilistes, notamment en ce qui concerne les règles de priorités.

Pour réguler la circulation, plusieurs règles concernant les priorités sont inscrites dans le Code de la route. Les panneaux STOP, les céder le passage, les priorités à droite et les passages piétons comptent parmi les priorités les plus courantes, celles que l'on croise forcément dès lors que l'on roule quelques kilomètres au volant de son véhicule. Elles sont nécessaires car elles permettent d'assurer la sécurité des usagers de la route, lesquels doivent de leur côté respecter ces priorités sous peine d'être verbalisés par les forces de l'ordre.

Une situation se présente beaucoup moins fréquemment mais nécessite toutefois de savoir comment réagir lorsqu'elle survient. Il arrive sur la route d'entendre soudainement des sirènes et d'apercevoir les lumières d'un gyrophare dans ses rétroviseurs. C'est l'apanage des véhicules prioritaires, comme ceux des pompiers, de la police nationale et municipale, de la gendarmerie, du SAMU et du SMUR, des forces armées ou de la douane. Les gyrophares et les sirènes indiquent clairement qu'un véhicule est en mission d'urgence. Ils alertent les autres conducteurs, les cyclistes et les piétons qu'il y a une situation nécessitant une réaction rapide. Face à cette situation soudaine, il arrive parfois de paniquer au volant car il n'est pas toujours évident de savoir quel comportement adopté, surtout lorsque la circulation est dense.

© SIPA

Ainsi, de nombreux automobilistes ne savent pas toujours comment réagir au passage de véhicules d'urgence et cela donne parfois lieu à une sacrée pagaille sur la route. Les règles sont pourtant assez simples. Lorsqu'un véhicule prioritaire se rapproche, il est demandé au conducteur de le laisser passer pour ne pas lui faire perdre de temps. Cela peut être en se rangeant sur le bas-côté de la chaussée, en lui laissant de l'espace pour passer entre deux voies de circulation, en lui laissant la priorité même s'il fait face à un feu rouge, un STOP ou un céder le passage et même en s'arrêtant si nécessaire pour lui permettre de vous doubler plus facilement.

Si dans le feu de l'action il arrive d'hésiter pour savoir comment agir sans risquer de provoquer un accident par ailleurs, il est indispensable savoir qu'en France le Code de la route stipule clairement que les usagers doivent céder la priorité aux véhicules prioritaires en intervention. Ne pas le faire est puni par la loi.

En effet, ne pas faciliter le passage des véhicules prioritaires peut conduire à une contravention de 4ème classe, ce qui correspond au retrait de 4 points sur le permis de conduire et à une amende de 135 euros. Au-delà du risque de se faire lourdement sanctionner, il est important de garder en tête que les véhicules prioritaires sont souvent en mission urgente, parfois pour sauver des vies. En leur cédant la priorité, vous contribuez à réduire le temps nécessaire pour qu'ils atteignent leur destination, que ce soit pour intervenir sur un accident, un incendie, ou une autre situation critique.