Un calvaire pour les automobilistes ce week-end – cette autoroute conseillée pour éviter les bouchons est à fuir absolument

Méfiez-vous si vous avez prévu de prendre cette autoroute pour contourner les embouteillages samedi : elle sera également saturée.

Ce n'est pas une surprise, il y aura énormément de monde sur les routes ce week-end. De très nombreux Français ont prévu de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances, essentiellement sur les littoraux. Plusieurs centaines de milliers de départs sont programmés, notamment en direction de la côte atlantique et de la Côte d'Azur. Les plus importantes autoroutes de l'Hexagone, l'A6, l'A7, l'A9, l'A10, l'A11 et l'A13, vont être prises d'assaut à partir de vendredi, parfois même dès la mi-journée, mais c'est bien samedi que le gros pic de circulation est attendu. Bison Futé voit rouge ce 12 juillet pour l'ensemble du territoire dans le sens des départs, et prévoit même une journée noire dans une région.

Là non plus, rien de très étonnant à voir que la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait concentrer le plus de difficultés sur les routes. L'autoroute A7, qui relie Lyon à Marseille sur un petit peu plus de 300 kilomètres, est le passage obligatoire pour de très nombreux vacanciers qui souhaitent rejoindre la méditerranée sans passer par les petites routes. Il existe toutefois des itinéraires conseillés pour contourner les plus grands axes lorsqu'ils sont saturés. Pour éviter l'enfer de l'A7, il est possible de prendre une autoroute beaucoup moins connue, accessible également depuis Lyon et qui permet elle aussi de poursuivre sa route vers le sud.

© Mourad ALLILI/SIPA

Plutôt que de descendre sur l'A7 en direction de Valence puis d'Orange, un trajet souvent interminable à cette période de l'année, il est possible d'emprunter l'autoroute A43 au sud de la métropole lyonnaise. Problème, cet itinéraire pourtant proposé aux automobilistes par l'APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) est lui aussi fortement déconseillé par Bison Futé ce samedi. Il permet normalement de rejoindre l'A48 à hauteur de Bourgoin-Jallieu, puis l'A49 vers Grenoble pour ensuite rejoindre l'autoroute A7 au niveau Valence. Un tracé rallongé par rapport à celui de l'A7 mais souvent moins embouteillé.

N'espérez pas gagner beaucoup de temps en prenant cet itinéraire bis ce week-end. Même si la circulation devrait être assez fluide sur l'A48 et l'A49, les premiers kilomètres sur l'autoroute A43 (laquelle emmène ensuite de nombreux vacanciers vers Chambéry) se feront au mieux en accordéon. Alors, que vous prenez l'A7 ou l'A43 pour descendre le long de la vallée du Rhône, armez vous surtout de patience. Surtout que la chaleur, après avoir reculé en début de semaine, fera son retour Auvergne-Rhône-Alpes avec des températures autour des 30 degrés tout au long du week-end.