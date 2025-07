Cette astuce peut vous aider à avoir du réseau, même quand votre smartphone n'en affiche plus

Cette option cachée dans les paramètres de votre téléphone peut grandement vous aider.

Le réseau de nos smartphones peut parfois s'avérer capricieux. Bien que la couverture globale du pays en 4G soit de plus en plus étendue, elle ne garantit pas toujours que vous puissiez disposer d'un bon réseau absolument partout. C'est d'autant plus vrai lorsque vous voyagez à l'étranger, où certains opérateurs et pays ne vont pas forcément prendre en compte vos options en 4G ou 5G pour passer des appels ou profiter d'internet.

Il existe cependant un moyen de s'assurer de disposer de réseau même lorsque ce dernier ne semble pas accessible. Mais attention : cette astuce est bien cachée dans les paramètres de votre téléphone, et il est tout à fait compréhensible que vous ne l'ayez pas trouvée par vous-même.

Lorsque votre mobile essaie de se connecter à un réseau, il va d'abord privilégier la génération la plus élevée de votre forfait. Pour de nombreux utilisateurs, il s'agit de la 4G qui est désormais très répandue sur tout le territoire. Pour les plus chanceux et ceux vivant dans des zones bien équipées, il est même possible de profiter de la 5G pour les télécommunications. La 3G, quant à elle, n'est que très peu considérée du fait de son remplacement rapide par la 4G. Ces trois générations se reposent surtout sur internet pour vous permettre de naviguer en ligne.

Mais que se passe-t-il si aucune de ces deux générations n'est disponible ? Votre smartphone a alors des difficultés pour passer des appels ou envoyer des messages. C'est pourquoi il est préférable de se reposer sur des générations précédentes lorsque le besoin s'en fait ressentir.

Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone et dans l'onglet "réseaux mobiles". Descendez un peu et vous devriez y trouver une section dont le nom dépend de votre marque d'appareil. Chez Samsung, par exemple, elle s'intitule "Autorisation du service 2G". Sur un Google Pixel, il est possible de la retrouver sous l'appellation "Autoriser la 2G". Cochez cette case lorsque vous sentez que votre réseau est instable pour autoriser votre smartphone à passer sur cette ancienne génération qui ne s'appuie pas sur internet.

Si votre smartphone est déjà sous Android 16, la manipulation à effectuer est différente. Android 16 fait l'inverse des précédentes versions Android avec un paramètre "Empêcher les connexions 2G" qu'il vous faudra désactiver si vous souhaitez bénéficier du réseau 2G. Là encore, il est recommandé de retirer l'autorisation une fois que vous n'en avez plus besoin pour des questions de sécurité.

Cette technique peut parfois vous permettre de disposer d'un réseau de communication en 2G. Avec un gros inconvénient à connaître néanmoins. La 2G est en effet peu sécurisée, c'est pourquoi nous vous recommandons de désactiver l'option lorsque vous n'en avez plus besoin.