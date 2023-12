Cet ingrédient bon marché permet de débloquer les portières de voiture quand il gèle

En période de gel il est parfois difficile d'ouvrir ses portières de voiture. Il existe une astuce simple et à moindre coût pour éviter cet écueil.

Les aléas de l'hiver sont nombreux pour les automobilistes. Le froid a plusieurs effets sur une voiture, le plus connu étant la formation de gel sur le pare-brise de celles qui couchent dehors. Il en existe d'autres, comme celui qui rend difficile l'ouverture des portières. Au moment de tirer sur la poignée de sa portière pour entrer s'asseoir, celle-ci reste littéralement "collée" à la carrosserie. Ce phénomène est assez fréquent l'hiver et a une explication simple. L'encadrement des portières de voiture est constitué de joints en caoutchouc dont la fonction est de créer une barrière étanche pour empêcher l'eau de pénétrer dans l'habitacle. Cependant, il est tout de même possible que de l'eau s'infiltre entre la bande de caoutchouc et la portière.

Rien de bien embêtant sauf lorsque les températures deviennent négatives car cette eau va se transformer en glace. Et c'est ce gel qui va former une sorte de liaison entre la carrosserie en métal de la voiture et le joint en caoutchouc, un peu comme si ils ne faisaient plus qu'un. La réaction primaire est de forcer sur la poignée pour ouvrir la portière. Ça peut marcher, mais pas toujours. Surtout, on vous déconseille de trop le faire au risque d'abîmer un élément de la portière. On peut aussi tenter de "réchauffer" sa portière, avec un sèche-cheveux par exemple, à condition d'avoir une rallonge et de ne pas habiter en immeuble. Et ce n'est pas optimal quand on est pris par le temps pour aller au travail ou déposer les enfants à l'école ou à la crèche.

En fait, comme l'indique le proverbe "mieux vaut prévenir que guérir", c'est en amont qu'il faut agir. Parce qu'il existe des astuces pour empêcher que le joint en caoutchouc de la portière ne vienne faire ventouse sur la carrosserie. Notamment une qui coûte trois fois rien et vous fera peut-être gagner du temps le matin. Pour cela il suffit de déposer un petit peu de talc dans le creux des joints en caoutchouc de l'encadrement de vos portières la veille d'une journée très froide. Employé à bien des desseins, le talc est une substance minérale très souvent utilisée dans la fabrication de poudres pour le visage, de poudres pour les bébés et d'autres produits cosmétiques.

L'une des principales caractéristiques du talc est d'avoir un fort pouvoir absorbant. Grâce à lui, l'humidité ou les gouttes d'eau déposées sur les joints en caoutchouc vont être absorbées. S'il n'y a plus d'eau dessus, plus de gel non plus, et donc aucun risque de créer une zone d'adhérence entre l'encadrement des portières et la carrosserie de votre voiture. Le talc s'achète dans toutes les pharmacies ainsi que dans les grandes surfaces où on en trouve à moins de 10 euros le kilo. De quoi tenir plusieurs hivers et ne plus jamais se retrouver à la port(ière) de sa voiture.