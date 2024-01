Cette recette étonnante permet de mettre fin à la buée sur les vitres de voitures

Ce produit que l'on utilise tous les jours empêche pendant longtemps d'avoir de la buée sur les vitres de sa voiture.

Quand on prend une douche et que de la buée se dépose sur le miroir de la salle de bain, c'est embêtant mais cela ne nous empêche pas de se sécher et de s'habiller dans la foulée. C'est plus gênant lorsque l'on entre dans une voiture le matin et que toutes les surfaces vitrées sont recouvertes de buée. Le phénomène est pourtant fréquent en automne et en hiver du fait des nuits plus humides. Quand cela arrive, il existe deux solutions : attendre que la ventilation ne fasse disparaître la buée ou se munir d'un chiffon et frotter tous les recoins de son pare-brise et de ses vitres. Quelle que soit l'option choisie, cela prend plusieurs minutes. Pas toujours pratique à l'heure de partir au travail ou de déposer les enfants à l'école…

Heureusement, certains spécialistes de l'automobile ont partagé une astuce pour empêcher que de la buée ne se forme sur les vitres d'une voiture. Pour cela, pas besoin d'acheter un spray à une dizaine d'euros dans le commerce. Il suffit de se munir d'un produit que l'on utilise quotidiennement et que l'on trouve dans toutes les salles de bain : un savon. La méthode est on ne peut plus simple. Il suffit d'humidifier une face d'un savon plat et de le passer sur toute la surface intérieure du pare-brise et sur les vitres latérales. Il faut ensuite enlever les traces laissées par le savon avec un chiffon humide et le tour est joué.

Même si cela n'est pas visible à l'œil nu, cette opération permet de créer une fine couche de savon qui va faire office de barrière à la buée. Pendant plusieurs jours, voire semaines, l'humidité présente dans l'habitacle de la voiture ne peut plus se déposer sur les vitres. Finis les problèmes de visibilité et les pertes de temps à attendre que l'air du système d'aération ne chauffe pour désembuer les carreaux. Et dès que le phénomène se reproduit, c'est qu'il est temps de reprendre votre savon, de nettoyer vos vitres et de créer un nouveau barrage à la buée.

Même si cela peut passer dans la tête de n'importe quel automobiliste, il est important de rappeler qu'il est interdit de prendre la route dans un véhicule avec une visibilité fortement réduite. Conduire sans voir grand-chose fait rarement gagner du temps mais augmente en revanche grandement le risque de provoquer un accident. Conduire un véhicule avec un pare-brise obstrué est d'ailleurs puni par la loi, l'infraction est passible d'une amende de 90 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis. C'est beaucoup plus cher qu'un savon.