C'est le bon moment pour effectuer cette vérification sur votre voiture et éviter une mauvaise surprise cet été

Il est très important d'effectuer cette vérification sur votre voiture avant que l'été n'arrive.

Compresseur ou détendeur en mauvais état, condenseur obstrué, filtre d'habitacle usé, gaz réfrigérant R134a en quantité insuffisante… Il y a des chances que ces termes ne vous disent rien, pourtant ils sont tous garants du bon fonctionnement d'un système dont on ne peut pas se passer en voiture : la climatisation. Si elle est presque toujours inutile en automne et en hiver, la clim est indispensable lors des grosses chaleurs de l'été et parfois même du printemps. Sans elle, l'air de l'habitacle devient vite suffocant, et ouvrir les vitres quand il fait plus de 30 degrés à l'extérieur ne contribue pas à faire redescendre la température de la voiture.

Si tourner ou appuyer sur un bouton est un geste simple à faire pour les utilisateurs que nous sommes, la climatisation d'une voiture demeure un système complexe qu'il est recommandé d'entretenir régulièrement pour qu'il puisse refroidir l'air chaud de l'habitacle quand le soleil tape dessus. Et ce n'est pas lors des premières grosses chaleurs qu'il faut s'assurer que tout fonctionne. Si vous vous rendez compte que l'air qui se sort des grilles d'aération de votre intérieur n'est pas assez froid le jour où les températures s'affolent, il sera déjà trop tard et votre trajet se transformera très vite en cauchemar humide.

Vous n'avez pas encore fait vérifier la climatisation de votre voiture cette année ? Pas de panique, il n'est pas trop tard. Le mois d'avril, durant lequel tout le monde sait qu'il ne faut pas se découvrir d'un fil, est propice aux températures douces, souvent comprises sous les 20 degrés ou alors à peine plus. La probabilité de devoir utiliser la clim à fond est donc très faible, mais c'est le bon moment pour vérifier son fonctionnement voire faire un petit tour au garage. Votre garagiste vous dira sans doute qu'il faut la faire contrôler une fois par an, notamment pour nettoyer le circuit et changer le filtre d'habitacle. Quant à la recharge de fluide réfrigérant, celle sans qui aucun air froid n'est possible, il est conseillé de la remplir tous les deux ou trois ans en fonction de son utilisation.

Vous l'avez compris, si vous ne voulez pas mourir de chaud dans votre voiture, grosso modo entre mai et août, notamment si vous habitez dans le sud de la France, n'attendez plus pour vous assurer que votre système de climatisation est opérationnel. Dernier petit conseil pour la route : n'hésitez pas à lancer votre climatisation pendant quelques minutes une à deux fois par mois tout au long de l'année. Cela permet de faire tourner le système, car après une longue période d'inactivité, une soudaine utilisation intensive risque d'endommager le circuit. Et si jamais vous constatez un problème lors de ces "essais", vous aurez alors largement le temps d'effectuer la réparation avant les premières fortes chaleurs.