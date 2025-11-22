Tout le monde devrait connaitre cette méthode pour ne plus avoir à gratter ses vitres quand il fait froid

Cette astuce toute simple et économique vous épargnera la corvée de gratter les vitres de votre voiture quand il gèle.

Le froid est de retour sur une grande partie de la France et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour des millions d'automobilistes. La formation de verglas, de neige ou de givre sur les routes augmente le risque d'accidents et toutes les voitures ne sont pas équipées pour rouler dans ces conditions extrêmes. Le gel demande aussi plus de préparation à tous ceux dont le véhicule dort dehors. Les températures négatives la nuit transforment les voitures en glaçon et il faut très souvent sacrifier de son temps pour pouvoir prendre la route en toute sécurité.

C'est assez énervant quand on est pressés le matin, mais il est impératif d'enlever le givre des vitres de son auto avant de démarrer. Entre le pare-brise, les vitres latérales et les rétroviseurs, il faut plusieurs minutes pour se débarrasser de toute la glace, surtout quand la couche est épaisse. Mais il existe un moyen de s'éviter cette corvée qui demande beaucoup d'énergie. Une astuce simple, économique et incroyablement efficace que tout le monde devrait connaître. Un seul produit, mélangé à de l'eau, permet d'empêcher la formation du givre sur les vitres. Finie la perte de temps dans le froid à gratter son pare-brise et ses vitres avec des mains gelées, cette recette maison marche à tous les coups.

© Oskar - stock.adobe.com

Quelques secondes suffisent pour préparer le mélange. Pour cela, vous n'avez besoin que de trois choses : de l'eau, du vinaigre blanc et un vaporisateur propre. Versez dans le récipient les deux-tiers d'un litre de vinaigre blanc (66 centilitres) et le tiers d'un litre d'eau (33 centilitres). Secouez ensuite le vaporisateur pour que le mélange soit bien homogène. Il ne reste alors plus qu'à vaporiser la solution sur toute la surface du pare-brise et des vitres de votre véhicule et de l'étaler partout avec un chiffon, le mieux étant de le faire avant la tombée de la nuit.

L'alcool contenu dans le vinaigre blanc, ce véritable produit miracle, va empêcher la formation du givre pendant la nuit. Le résultat est stupéfiant : au réveil les vitres sont clean, et si un peu de givre peut s'être formé – cela peut arriver - il est très facile à enlever. Peu d'automobilistes pensent à agir en prévention de la formation du givre et perdent beaucoup de temps l'hiver à se battre contre les plaques de gel. Sans compter que certains, trop impatients, prennent le risque de démarrer avec un pare-brise pas suffisamment dégagé, ce qui empêche de bien voir la route, les autres véhicules et les piétons.

C'est regrettable, surtout que cette recette naturelle ne coûte presque rien. On trouve des bouteilles de vinaigre blanc à moins d'un euro dans tout plein de magasins, ce qui permet de faire de belles économies comparé aux aérosols chimiques que l'on trouve beaucoup plus cher dans le commerce.