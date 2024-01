Ces lignes horizontales sur la vitre arrière des voitures ont une vraie utilité, surtout en hiver

Vous avez peut-être déjà remarqué la présence de lignes horizontales sur la lunette arrière de votre voiture. Mais à quoi servent-elles ?

Un véhicule classique se compose généralement de six grandes vitres : le pare-brise, placé en face des occupants pour voir la route, les quatre glaces latérales, deux à l'avant et deux à l'arrière, et la vitre arrière communément appelée lunette. Cette dernière permet au conducteur de voir ce qui se passe derrière le véhicule, soit en se retournant brièvement quand il y a lieu de le faire, soit en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur central. C'est essentiel pour la sécurité routière, car cela aide le conducteur à changer de voie, à effectuer des manœuvres de stationnement et à être conscient des autres véhicules qui approchent de l'arrière.

Si la lunette arrière est très utile pour la conduite, elle est, et de loin, la glace à travers à laquelle les occupants d'une voiture regardent le moins souvent. Avez-vous d'ailleurs déjà remarqué ce qui la distingue de toutes les autres ? Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à y regarder de plus près. Vous découvrirez que plusieurs lignes horizontales sont dessinées sur la vitre. Elles la traversent dans toute sa longueur avec un espace régulier entre elles. Si les constructeurs automobiles prêtent une attention toute particulière au design de leurs voitures, cela n'a toutefois rien à voir avec de l'esthétisme. Ces lignes horizontales ont une fonction bien précise et très utile aux automobilistes, surtout en automne et en hiver.

C'est en effet grâce à elles qu'il est possible de dégivrer ou de désembuer en quelques secondes la lunette arrière de votre voiture lorsqu'il fait froid ou que le temps est humide. Contrairement au pare-brise, dont le dégivrage s'opère la plupart du temps grâce à un souffle d'air chaud directement projeté sur la vitre, la lunette arrière possède son propre petit chauffage intégré. On le met en marche à chaque fois que l'on appuie sur le petit bouton représenté par un rectangle traversé par trois petites flèches ondulant vers le haut.

Techniquement, la lunette arrière est parcourue horizontalement par plusieurs filaments qui émettent de la chaleur quand on appuie sur le bouton dédié. Ces filaments sont directement insérés dans le feuilletage du verre de la vitre. Les lignes horizontales visibles sur la lunette arrière des voitures ne sont en réalité rien d'autre que leur empreinte sur le carreau.