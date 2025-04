La marque Renault enrichit sa nouvelle R5 et tous ses derniers modèles d'une fonction qui va séduire tous les passagers.

Six mois après son lancement, la Renault 5 électrique profite déjà d'une amélioration. L'iconique voiture de la marque au losange, star des années 70 et 80, signe un retour fracassant au point de caracoler en tête du classement des ventes de véhicules électriques depuis le début de l'année avec déjà près de 10 000 modèles écoulés en France. C'est loin devant la Citroën ë-C3 et la Tesla Model Y, mais Renault n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Voilà pourquoi le constructeur a annoncé un partenariat qui va permettre d'enrichir son offre d'un nouveau service.

La marque a révélé cette semaine débuter une collaboration avec TF1+, la plateforme française leader du streaming gratuit. La R5-E Tech va pouvoir embarquer l'application dans son véhicule. "Avec plus de 300 séries françaises et internationales en intégralité (HPI, Brocéliande, Grey's Anatomy, Elsbeth, etc...), des centaines de grands films de cinéma, des divertissements incontournables (The Voice, Koh-Lanta, Star Academy) ou encore de nombreux contenus jeunesse, TF1+ est aujourd'hui la destination de référence du divertissement et de l'information pour toute la famille", indique le communiqué qui précise que l'application "séduit déjà plus de 34 millions de streamers chaque mois."

© Renault

Avec plus de 30 000 heures de contenus disponibles, TF1+ va permettre aux passagers de la nouvelle R5 de patienter devant une série ou un programme familial durant la recharge du véhicule, dont la durée est estimée à 30 minutes pour remplir la batterie de 15 à 80%. Un atout supplémentaire pour la petite Renault, disponible à partir de 27 990 euros, qui propose aussi les contenus des applications Arte, L'Equipe, Figaro TV, Deezer…

Les conducteurs de la R5, qui bénéficiaient déjà de Canal+, ne seront d'ailleurs pas les seuls à pouvoir profiter de TF1+. L'application sera également disponible sur tous les modèles de la marque dotés du système multimédia OpenR Link avec Google intégré : Renault Megane E-Tech, Renault Scenic E-Tech, Nouveau Renault Austral, Nouveau Renault Espace, Renault Rafale, Renault Captur, Renault Symbioz ainsi que la nouvelle Renault 4 E-Tech. L'application est disponible au téléchargement gratuit en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.