"Bison Futé : un week-end rouge dans le sens des retours, quelles prévisions ?"

BISON FUTÉ. Ce week-end des 20 et 21 août 2022, la circulation sera difficile sur les routes métropolitaine dans le sens des retours. Toutes les prévisions de Bison Futé.

[Mis à jour le 19 août à 11h55] Le week-end des 20 et 21 août est l'un des derniers des vacances d'été. Dans l'ensemble, il sera plus calme que celui de la semaine dernière. Ainsi, vendredi 19 août, Bison Futé voit vert dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire métropolitain. En revanche, la journée de samedi sera plus compliqué sur les routes. Bison Futé prévoit une circulation très difficile (rouge) dans le sens des retours et difficile dans le sens des départs, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où des embouteillages sont à prévoir. Dimanche 21 août, rebelote : Bison Futé voit rouge dans le sens des retours. Le trafic sera, en revanche, bien plus calme dans le sens des départs avec une circulation habituelle sur le territoire métropolitain, en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen où la circulation serait difficile.

Quelles sont les prévisions Bison Futé pour la journée du samedi 20 août ?

Pour la journées du samedi 20 août 2022, Bison futé donne des conseils aux automobilistes pour éviter les tronçons de route qui risquent d'être embouteillés. ainsi, dans le sens des départs :

quittez ou traversez l'Île-de-France avant 10h,

évitez l'autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 11h à 14h,

évitez l'autoroute A11, entre Paris et le Mans, de 12h à 18h,

évitez l'autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 10h à 17h et entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 16h,

évitez l'autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 10h à 17h,

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h,

évitez l'autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h,

évitez l'autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 10h à 16h,

évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 11h à 17h,

évitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h.

Et dans le sens des retours :

regagnez ou traversez l'Île-de-France avant 14h,

évitez l'autoroute A11, entre le Mans et Paris, de 11h à 14h,

évitez l'autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 15h,

évitez l'autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 13h à 17h,

évitez l'autoroute A7, entre Orange et Salon-de-Provence, de 9h à 14h,

évitez l'autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 13h,

évitez l'autoroute A9, entre l'Espagne et Orange, de 10h à 14h,

évitez l'autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Bourges, de 15h à 18h et entre Bourges et Orléans, de 9h à 12h,

évitez l'autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 15h,

évitez l'autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 12h à 14h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de la France, de 16h à 21h (attente supérieure à 1 heure).

Pour la journées du dimanche 21 août 2022, Bison futé donne des conseils aux automobilistes pour éviter les tronçons de route qui risquent d'être embouteillés. Dans le sens des départs :

évitez l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 21h,

évitez l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 17h,

évitez l'autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 21h,

évitez l'autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 15h à 17h.

Dans le sens des retours :