"GP de Singapour F1 : chaîne TV, heure du départ.. Le programme TV de dimanche"

GP DE SINGAPOUR F1. Place auGrand Prix de Singapour ce week-end ! Après deux années de privation, les F1 vont de nouveau rouler de nuit sur le très difficile tracé de Marina Bay. Voici le programme TV, les horaires et toutes les infos pour suivre le GP de Singapour.

[Mis à jour le 30 septembre 2022 à 11h48] Le départ du Grand Prix de Singapour ce dimanche s'annonce épique avec un favori au titre mondial Max Verstappen relégué au 8e rang sur la grille de départ en raison d'une erreur de son écurie Red Bull en qualifications samedi. Craignant une quantité d'essence insuffisante dans la monoplace de son poulain champion du monde en titre, l'équipe autrichienne l'a privé d'un dernier tour rapide et potentiellement d'une pole position, qui revient à Charles Leclerc (Ferrari) devant Sergio Perez (Red Bull). Le départ de la course est programme à 14 heures, heure française et le programme TV complet est à retrouver ci-dessous.

Ce week-end est très attendu puisque la F1 fait son grand retour à Singapour après deux ans d'absence en raison de l'épidémie de Covid-19. Depuis son insertion au calendrier en 2008, le Grand Prix de Singapour est devenu une institution de la F1. Le Grand Prix disputé de nuit sous d'épais spots propose l'un des défis les plus exigeants de l'année pour les pilotes qui doivent éviter les pièges des 21 virages de ce tracé urbain bordé par des murs de béton tout en résistant à la fatigue physique liée à une forte humidité, le faible nombre de lignes droites pour récupérer et une usure psychologique représentée par l'enchaînement des 61 tours au programme de la course. Cette année, le Grand Prix pourrait en plus être marqué par un événement : le 2e sacre mondial de Max Verstappen qui peut mathématiquement décrocher le titre de champion du monde ce week-end alors qu'il resterait encore 5 courses au championnat 2022.

Quels sont les horaires du GP de Singapour 2022 ?

Vendredi 30 septembre 2022 : essais libres 1 à 12h (heure française), essais libres 2 à 15h.

Samedi 1er octobre 2022 : essais libres 3 à 12h, qualifications à 15h.

Dimanche 2 octobre 2022 : course du GP de Singapour, départ à 14 heures, heure française.

A quelle heure a lieu le départ du Grand Prix de Singapour 2022 ?

Si Singapour est sur un tout autre fuseau horaire que la France, la course se dispute en soirée à Singapour, permettant de suivre ce Grand Prix en plein après-midi en France. Le départ de la course aura lieu à 14 heures, heure française pour un Grand Prix d'une durée maximale de course de deux heures.

Sur quelle chaîne suivre le Grand Prix de Singapour 2022 ?

Vendredi 30 septembre 2022 : essais libres 1 à 12h (heure française) sur Canal + Sport, essais libres 2 à 15h sur Canal + Sport.

Samedi 1er octobre 2022 : essais libres 3 à 12h sur Canal + Sport, qualifications à 15h sur Canal + Sport.

Dimanche 2 octobre 2022 : course du GP de Singapour sur Canal +, départ à 14 heures, heure française.

Peut-on suivre le GP de Singapour 2022 en streaming ?

Ce GP de F1 peut aussi être suivi sur internet, via votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce aux offres de streaming disponibles. Canal + permet à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming web. Il sera possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses en direct, avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution légale consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct avec des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont aussi disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour suivre votre pilote préféré comme si vous y étiez ! Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :