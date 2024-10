Grand Prix du Mexique : Et si Ferrari terminait la saison en trombe

Dominatrices à Austin, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz semblent en mesure de viser la victoire lors des derniers Grands Prix de la saison. De là à rêver du titre des constructeurs ?

Ferrari a signé dimanche dernier à Austin un doublé aussi magistral qu'inattendu. Magistral parce que Charles Leclerc et Carlos Sainz ont fait au Texas toute la course en tête, reléguant les deux leaders du championnat du monde, Max Verstappen et Lando Norris, à vingt secondes sur la ligne d'arrivée. Inattendu car le déroulé du week-end ne laissait pas envisager une telle domination de la Scuderia en course. Sainz avait pris samedi la deuxième place du sprint derrière Verstappen, Leclerc la quatrième, puis les deux pilotes avaient réussi les troisième et quatrième meilleurs temps de la séance de qualifications dominée par Norris.

Peut-on s'attendre à voir les Ferrari récidiver dès dimanche au Mexique, puis lors des quatre derniers Grands Prix de l'année ? Sans faire de bruit, les SF-24 se sont rapprochées des performances des Red Bull et des McLaren depuis l'été, en attestent les deux victoires de Leclerc lors des quatre dernières courses, en Italie et aux États-Unis, auxquelles il faut ajouter la deuxième place du pilote monégasque en Azerbaïdjan. Si bien que Ferrari a réduit l'écart au championnat du monde des constructeurs avec ses deux grandes rivales. Troisième en quittant le Texas, elle ne compte plus que 48 points de retard sur McLaren et seulement 8 sur Red Bull.

La lutte féroce pour le titre pilotes que se livrent Verstappen et Norris pourrait même finir par servir les intérêts de Ferrari. Aux États-Unis, Leclerc et Sainz ont évolué dans l'ombre, rarement dans le viseur des caméras alors qu'ils survolaient les débats. S'ils sont capables de frapper un nouveau grand coup au Mexique, pas dit que l'équipe de Frédéric Vasseur conserve encore longtemps ce relatif anonymat.

A quelle heure suivre le Grand Prix du Mexique ?

Une semaine après les États-Unis, le paddock est resté sur le continent américain, au Mexique, où est programmée la 20ème manche du championnat du monde. Décalage horaire de 9 heures oblige (à partir du changement d'heure effectué en France dans la nuit de samedi à dimanche), la course aura lieu en soirée dimanche. Comme à Austin, c'est à 21 heures que sera donné le départ du Grand Prix, alors qu'il faudra veiller jusqu'à 23 heures la veille pour regarder la séance de qualifications.

Essais libres 1 à 20h30 le vendredi 25 octobre (durée : 1h)

Essais libres 2 à 0h le vendredi 25 octobre (durée : 1h)

Essais libres 3 à 19h30 le samedi 26 octobre (durée : 1h)

Qualifications à 23h le samedi 26 octobre (durée : 1h)

Grand Prix à 21h le dimanche 27 octobre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix du Mexique ?

Le Grand Prix du Mexique sera diffusé sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que la la course sera diffusée sur Canal+360, dimanche à partir de 21h. Mais pour voir ce Grand Prix, nul besoin d'être abonné car le groupe Canal a décidé de le retransmettre également sur sa chaîne C8, disponible en clair sur la TNT.

Vendredi : Libres 1 à 20h15 + Libres 2 à 23h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 19h15 + Qualifications à 22h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 19h55 + Grand Prix à 21h sur Canal+360 et C8

Classement du championnat du monde pilotes (après 19 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 354 points

2. Lando Norris (McLaren) 297 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 275 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 247 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 215 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 points

7. George Russell (Mercedes) 167 points

8. Sergio Perez (Red Bull) 150 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 points

10. Niko Hülkenberg (Haas) 29 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Alex Albon (Williams) 12 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

15. Pierre Gasly (Alpine) 8 points

15. Kevin Magnussen (Haas) 8 points

17. Oliver Bearman (Ferrari) 7 points

18. Franco Colapinto (Williams) 5 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 2 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre (Vainqueur : Piastri)

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre (Vainqueur : Norris)

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre (Vainqueur : Leclerc)

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er décembre à 15h

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h