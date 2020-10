GP du Portugal F1 : diffusion en clair, heure, streaming... Comment suivre le Grand Prix à Portimao ?

GP PORTIMAO. Pour ce nouveau week-end de Grand Prix, ce sont une nouvelle fois les Mercedes qui partiront à l'avant. Heure, diffusion... Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce GP du Portugal, de retour au calendrier pour la première fois depuis 1996 et diffusé en clair sur TMC !

Et une nouvelle pole position pour Lewis Hamilton ! Sur le circuit de Portimao, inconnu pour de nombreux pilotes, c'est le leader incontesté du championnat du monde qui a décroché le meilleur temps devant Valtteri Bottas pourtant le plus rapide depuis le début du week-end. Une séance de qualifications assez particulière avec plusieurs tours rapides sur le même train de pneu et une situation très originale également en Q3 avec une pole position faite sur le pneu médium. Si derrière les Mercedes, le 3e homme se nomme une nouvelle foisMax Verstappen, mention très bien à la Ferrari de Charles Leclerc qui prend la 4e place sur la grille. En revanche, grosse contre-performance pour les Renault avec un Esteban Ocon seulement 11e et un Daniel Ricciardo 10e qui n'a pas pu défendre ses chances en Q3 après une sortie de piste à la fin de la Q2.

Retrouvez les dates, horaires, chaînes TV et le programme de ce Grand Prix ci-dessous !

Le GP du Portugal 2020 va avoir lieu le dimanche 25 octobre 2020. Retrouvez le programme complet du Grand Prix sur le circuit de Portimao F1 2020 ci-dessous :

Vendredi 23 octobre 2020 : essais libres 1 de F1 (12h-13h30), essais libres 2 de F1 (16h-17h30)

essais libres 1 de F1 (12h-13h30), essais libres 2 de F1 (16h-17h30) Samedi 24 octobre 2020 : essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (14h45-16h)

essais libres 3 de F1 (12h-13h), qualifications de F1 (14h45-16h) Dimanche 25 octobre 2020 : présentation de la grille de départ (13h-14h10), course du Grand Prix du Portugal F1 (14h10-16h10)

Le Grand Prix du Portugal va être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport mais également TMC ! Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 23 octobre puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche.

Le Programme TV du GP de Portimao 2020 :

Vendredi 23 octobre 2020 : essais libres 1 à partir de 12h et essais libres 2 à partir de 16 heure française (Canal + Sport).

essais libres 1 à partir de 12h et essais libres 2 à partir de 16 heure française (Canal + Sport). Samedi 24 octobre 2020 : Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal + Décalé).

Essais libres 3 à partir de 11h50 (Canal +), qualifications à partir de 14h45 heure française. (Canal + Décalé). Dimanche 25 octobre 2020 : "La Grille" à 13h05 (Canal + Décalé), Grand Prix du Portugal F1 à partir de 14h10 (Canal + et TMC).

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il est possible de suivre ce Grand Prix du Portugal de Formule 1 via les différentes offres de streaming à votre disposition. La chaîne privée Canal + permet par exemple à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming en ligne. Il est ainsi possible d'y visualiser les essais libres, qualifications et bien évidemment les courses de F1 en direct. Le tout avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution pour les passionnés de Formule 1 consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose en effet un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront aussi des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous étiez avec lui dans sa monoplace ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Avec cet abonnement, vous profitez de :