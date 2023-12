Le prix de la carte grise va s'envoler en 2024, surtout si vous habitez dans cette région

Le montant de la carte grise va être revu à hausse dans plusieurs régions de France au 1er janvier 2024, l'une d'entre elles sera particulièrement touchée.

Prix des voitures, des carburants, des pièces détachées, de la main-d'œuvre, des contrats d'assurances… Jamais posséder une voiture n'a coûté aussi cher qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas fini ! La carte grise va aussi voir ses prix augmenter à partir du 1er janvier 2024. La carte grise, aussi appelée certificat d'immatriculation, sert notamment à identifier un véhicule grâce à des informations essentielles comme son numéro d'immatriculation, son numéro de série (numéro de châssis), sa marque, son modèle, sa puissance fiscale etc.

Son prix se situe généralement entre 200 et 300 euros. Le coût de la carte grise est constitué de quatre taxes dont une taxe régionale fixée chaque année par les conseils régionaux. Certaines régions ont ainsi justement décidé d'augmenter le montant de cette taxe régionale en 2024. Et pas qu'un peu. En Île-de-France, Les Échos nous apprennent que le prix du cheval fiscal va progresser de 19 %, passant de 46,15 à 54,95 euros dès le mois prochain. Mais il y aura pire ailleurs. C'est en Normandie que la douloureuse sera la plus salée. Dans les départements de l'Orne, de l'Eure, du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime, la taxe régionale de la carte grise va bondir de 30 % ! Si son prix était relativement bas jusque-là eu égard aux autres régions de l'Hexagone (35 euros), elle sera de 46 euros en 2024, soit 11 euros de plus à rajouter au coût total du certificat d'immatriculation.

La limite de cette taxe étant fixée à 60 euros, les régions, qui justifient le plus souvent ces hausses par des dépenses pour améliorer les transports, n'auront bientôt plus de levier à activer. Aujourd'hui c'est en Bretagne, avec un montant de 55 euros, que la taxe régionale est la plus élevée. Toujours selon le site internet du quotidien économique, la région Centre-Val de Loire va également augmenter sa taxe, à hauteur de 10.4 %. En 2023, les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Occitanie et Bretagne avaient relevé leur taxe, mais dans une fourchette allant de 1.50 à 4 euros.

Et pas question de se priver de carte grise pour contrer cette augmentation ! En France, la loi impose de posséder une carte grise pour conduire un véhicule motorisé. Ne pas pouvoir présenter son certification d'immatriculation lors d'un contrôle des forces de l'ordre est considéré comme une infraction qui donne lieu à une amende forfaitaire. D'un montant de 11 euros, elle passe à 135 euros si le contrevenant n'est pas en mesure de le présenter dans un poste de police ou à la gendarmerie dans un délai de cinq jours. Sachez aussi qu'il est important de mettre à jour les informations d'une carte grise en cas de changement de propriétaire, de déménagement, de modification du véhicule etc... La procédure pour obtenir ou mettre à jour une carte grise est gérée par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).